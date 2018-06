Orbán kijelölte az ellenzék szerepét

Az Orbán-kormány permanens kampányt folytat már 2010 óta, ez velünk is marad, mert alapvető fontosságú a Fidesznek, hogy mindig ők alakítsák a napirendet, ők határozzák meg a belpolitikai törésvonalakat, és az ellenzéket folyamatosan reaktív szerepre kényszerítsék – így foglalta össze lapunknak két szakértő Reiner Roland, az Integrity Lab és Juhász Attila, a Political Capital munkatársa, Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédének üzenetét.

A kormányfő – legalábbis Havasi Bertalan sajtófőnök tolmácsolása és az MTI tudósítása szerint – arról beszélt zárt körben, hogy rendkívül fontos lesz a 2019-es EP-választás, mert „ma európai léptékű harc zajlik értékek és kultúrák közt.” Orbán szerint az unió sokat gyengült, „mert a globalista bevándorláspárti kultúrát képviselő Brüsszel nem tudta megállítani a Brexitet”, sőt szerinte a britek távozása az unióból a migráció és az európai kultúrharc miatt következett be. Ennek ellenére a miniszterelnök újra leszögezte, hogy az unión belül képzeli el az ország jövőjét, de számára Magyarország és annak szuverenitása az első, ezért az egyenrangú nemzetek Európájáért dolgozik.

– A 2019-es EP választással kapcsolatos narratíva három szempontból fontos: egyrészt tovább építi azt a kultúrharcot és migránsellenességet, ami az országgyűlési választáson is nagyban hozzájárult a Fidesz sikeréhez. Másrészt Orbán ezzel aktívan hozzájárul, hogy európai színtéren is minél inkább ez legyen a jövő évi választás tétje. Harmadrészt pedig, ezzel Orbán azonnal ki is jelöli az ellenzék szerepét, álláspontját, ahogy ezt több esetben is megtette már, innentől kezdve az ellenzék kommunikációs tere eleve adott, ebből kitörni az elmúlt években jellemzően nem sikerült – hangsúlyozta Reiner Roland. Arra a kérdésünkre, hogy folytatódik-e az EU-val kapcsolatban Orbán pávatánca, a szakértők nem értettek egyet. Reiner Roland úgy vélte, a pávatánc nem ér véget, hiszen a magyarok EU-pártisága továbbra is egyértelmű, az ellenzék pedig hiába riogat EU-s kilépéssel, ez a választók nagy többségének véleményével nem találkozik. Egy tavalyi Integrity Lab mérés ugyanis azt mutatta, a többség nem gondolja reálisnak, hogy a Fidesz ki akarná vezetni Magyarországot az EU-ből. Juhász viszont úgy látta, nyilvánosan egyre kevesebb már a pávatánc, legfeljebb zárt ajtók mögött üthet meg más hangot Orbán Viktor EU-val kapcsolatban, mint a nyilvánosan. – Orbán, jórészt a szélsőjobboldali tematika átvételével, a konzervatív (saját definíciója szerint a „kereszténydemokrata”) politika sikermodelljeként, megújítójaként láttatja magát, és ezzel akar mintát szolgáltatni a gyengélkedő európai jobbközépnek – hangsúlyozta a Political Capital főmunkatársa.

Az atv.hu kiszivárgott információkra hivatkozva arról írt, hogy Orbán újabb gazdasági válságot is vizionált, s jelezte épp ezért miniszterei ne is kérjenek tőle plusz milliárdokat, mert úgy sem ad.

– Orbán gazdaságilag egyre nehezebb helyzettel számol a következő években, és napirenden van a magyarországi uniós támogatások csökkentése is. Ezeket a negatívumokat a kormányfőnek érdeke egy nagy kulturális harc keretében megindokolni. Ha a kormányzás tétje a „nemzet, valamint az európai keresztény értékek védelmezése”, akkor nem érdekesek a napi problémák az oktatás, az egészségügy és a gazdaság terén. Ez a politikai stratégia eddig is bejött a kormánynak – vélekedett Juhász Attila.

Zoltai Ákos