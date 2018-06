Mészáros az izocukorgyártásban is nyomul

A Mészáros Lőrinc, felcsúti nagyvállalkozó, Orbán Viktor közeli barátja érdekkörébe tartozó, a Budapesti Értéktőzsdén is jegyzett OPUS Global Nyrt. további 45 százalékos részesedést szerez a Kall Ingredients Kft.-ben - olvasható a tőzsde honlapján. Az ügylet két lépésben valósul meg: a tranzakció során a Konzum PE Magántőkealap a Trigo Kft.-től megvásárolja a társaság Kall Ingredients Kft.-ben lévő, 45 százalékos üzletrészét, amit ezt követően nem vagyoni hozzájárulás formájában az OPUS Global Nyrt. rendelkezésére bocsájt, a társaság által 2018. február 15. napján közzétett tőkeemelés sorozatban meghatározott feltételekkel.A nemzetközi szakértői értékelést és banki jóváhagyásokat követően - várhatóan idén július 31-ig - lezáruló ügylet,jelentősen növeli majd az OPUS konszolidált pénzügyi mutatóit.

A többségi irányítást biztosító üzletrész megszerzésével az OPUS a gyár energiahatékonyságát növelő, illetve szén-dioxid kibocsátását csökkentő beruházásokat indít, továbbá az üzemek termelékenységét javító fejlesztésre is készül, összesen mintegy 4 milliárd forint értékben -írják. Középtávon a többségi tulajdonos célja a Kall Ingredients Kft. által gyártott termékválaszték bővítése. Az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és a kozmetikai ipar szélesebb körű alapanyag kínálattal történő kiszolgálása érdekében módosított keményítőket, kristályos dextrózt is előállítanának a tiszapüspöki üzemben, de a tervek között szerepel egy K+F-központ, illetve akkreditált laboratórium létrehozása is. A középtávon tervezett beruházások összértéke meghaladhatja az 5 milliárd forintot.

B.M.