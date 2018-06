Hétmillió euróért kelt el van Gogh korai tájképe

Vincent van Gogh egy 1882-ben festett, korai tájképe hétmillió euróért (2,22 milliárd forintért) kelt el egy párizsi árverésen hétfőn.

A BBC News beszámolójára hivatkozva az MTI azt írja, a halászhálót javító nőket ábrázoló Hálófoltózó asszonyok a dűnék közt című képet a hollandiai Hága környéki táj ihlette, és az alkotást komoly licitharc után egy amerikai gyűjtő vásárolta meg. Eredetileg 3-5 millió euróra (1-1,6 milliárd forintra) becsülték a várható árat.

Franciaországban húsz éve ez volt az első Van Gogh-kép, amit árverésre bocsátottak. Az aukciót vezető Francis Briest szerint azért kúszott fel ilyen magasra az ára, mert a piacon alig vannak Van Gogh-festmények, mivel a művek mind magángyűjtők és múzeumok birtokába kerültek már.

A művész 29 éves korában festette a képet, amikor Hága környékén élt egy ideig. Ebben a Van Gogh számára különösen fogékony korszakban ez volt az egyetlen tájkép, amit alkotott.

Párizsban utoljára a kilencvenes évek közepén Van Gogh The Garden in Auvers című képét árverezték el 10 millió dollárért.

A művész munkái közül 1990-ben a Dr. Gachet portréja című festmény kelt el a legmagasabb, 82,5 millió dolláros áron. Legutóbb, 2014-ben egy csendéletét, a Still Life, Vase with Daisies, and Poppies című képét adták el 61,8 millió dollárért.