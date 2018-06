Szalmonella: él, virul és fertőz

A főleg nyáron előforduló, hasmenéssel járó szalmonellafertőzés általában sok kisgyermeket érint. Friss alapanyagok használatával, a lejárati idők figyelésével, az élelmiszerek hűtésével azonban megelőzhető az akár súlyos következményekkel is járó betegség – olvasható a WEBBetegen.

A szalmonellát leggyakrabban állati eredetű élelmiszerek - hús, tengeri állatok, tojás - tartalmazzák, de már fertőzött ember is átadhatja. A fertőzés leggyakrabban hasmenést okoz, de súlyos esetben vérmérgezés is kialakulhat. A tünetek a fertőzött élelmiszer elfogyasztása után pár órával, de akár 1-2 nap múlva is kialakulhatnak, és általában 2-10 napig tartanak, de kialakulhat krónikus hasmenés is. A vizes, nyákos hasmenés mellett hányinger, hányás, hasi fájdalom és görcsök, elesettség, láz, hidegrázás is jelentkezhet. A folyadékveszteség alacsony vérnyomást okozhat, ami keringési zavarhoz, ájuláshoz is vezethet. Más betegséggel rendelkezőknél a szalmonellafertőzés vérmérgezést okozhat, a szívbelhártyát, az agyhártyát, a mellhártyát és az ízületeket is érintheti

Kezelése

Legfontosabb a tünetek kezelése, az elvesztett folyadék pótlása. Kisgyermekek és idősek esetében, mivel könnyen kiszáradhatnak, infúzióra is szükség lehet. A bélmozgást csökkentő „hasfogó” gyógyszerek lassítják a kórokozó kiürülését, elhúzzák a gyógyulást, ezért a használatuk csak átmenetileg és indokolt esetben, például utazásnál javasolt.

Megelőzése

Illusztráció: AFP

A szalmonella baktérium hónapokig életképes, még a fagyasztás sem pusztítja el. Fontos, hogy a nyers élelmiszerek - húsfélék, tojás – frissek legyenek, ellenőrizzük a lejárati idejüket, különösen meleg napokon elengedhetetlen az élelmiszerek gondos hűtése vagy elkészítés utáni azonnali fogyasztása – olvasható a WEBBetegen.