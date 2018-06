Főhet Merkel feje

Felettébb kellemetlen következményekkel járhat Németország, illetve a kancellár számára az olasz, illetve a spanyol kormányváltás.

Tegnap este bizalmat szavazott az olasz szenátus Giuseppe Conte kormányának, amelyet a két populista párt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga támogat. A voksolás inkább jelképes volt, hiszen múlt csütörtökön, hosszú hetekig tartó viták után lezárult az olasz kormányválság. Spanyolországban szintén múlt héten történt politikai fordulat, miután megbukott Mariano Rajoy kormánya. Miniszterelnöknek az ellenzéki pártok megállapodása nyomán Pedro Sánchezt nevezték ki, aki szombaton tette le az esküt. Néhány nap alatt tehát az euróövezet két fontos országában történt alapvető változás a belpolitikában.

Berlinben aggódva szemlélik a történéseket. Az olasz kormány programja valójában ígéretek halmaza, arra azonban nincs válasz, honnan lesz minderre forrás. Az M5S és a Liga eddig nem sok jelét mutatta annak, hogy folytatni akarná az előző kormány szigorú költségvetési politikáját.

Itália, Spanyolország, Portugália és Görögország is súlyos adósságcsapdába került a 2008-as gazdasági világválság után. Németország – a sokmilliárdos hitelcsomag ellenében – szigorú megszorításokat várt el a bajba került államoktól. Angela Merkel kancellár ezért ezekben az államokban - sokak szemében - a „főgonosszá” vált, hiszen a szigorú költségvetési politika miatt érezhetően csökkent az életszínvonal.

Az Öt Csillag Mozgalom és a Liga is egyöntetűen a megszorítások politikája ellen foglalt állást, de a spanyol kisebbségi kabinet sem nevezhető az Angela Merkel által képviselt irányvonal nagy támogatójának. Ha Róma és Madrid egyszerre lázadnak fel a megszorítások ellen, akkor azt már Németország sem hagyhatja figyelmen kívül.

A két ország már régóta a szigorú költségvetési politika felvizezéséért szállt síkra, de komolyan sem az olasz Demokrata Párt (PD) által dominált kormányban, sem Mariano Rajoy madridi kabinetjében nem merült fel az, hogy szembemenjenek Berlin akaratával. A Liga, illetve az M5S népszerűsége részint erre a rebellis magatartásra vezethető vissza. A lakosság támogatja is a Merkel törekvéseivel szembeni fellépést, jellemző, hogy az M5S és a Liga támogatottsága együttesen már majdnem eléri a hatvan százalékot.

A német kancellár számára azonban Pedro Sánchez új spanyol kormányfő is sok fejtörést okozhat. A szocialista politikus azt ígérte, korrigálni kívánja a hitelprogram „vadhajtásait”, bármit jelentsen is ez. Beiktatásakor közölte, Európa-párti, szocialista és a gazdasági igazságosságra törekvő kormányt irányít majd. Gazdaságpolitikáját Portugáliától kölcsönözné. A szomszédos állam szintén súlyos adóssághalmot görget maga előtt. Ugyanakkor Brüsszel és Berlin akarata ellenére a balközép kabinet másfajta utat választott. A szocialista kormányfő, António Costa – szembemenve az elvárásokkal – éppen emelte a kiadásokat, célja ugyanis a fogyasztás serkentése, s a munkahelyteremtés volt. Bár nem sokan bíztak benne, meglepetésre politikája sikert aratott. Lisszabon ma sokkal jobban áll a gazdaság szanálása terén, nemcsak Görögországnál, hanem Olaszországnál és Spanyolországnál is. A nemzetközi befektetők bizalmát is elnyerte a portugál kabinet. Pedro Sánchez is ezt a politikát másolná, programjának egyik fontos eleme Madrid digitális felzárkóztatása.

Ha Portugália mellett egy másik országban is sikert aratna a keynesi politika, akkor jelentősen meggyengülhet az a gazdaságpolitikai doktrína amely a vaslady, Margaret Thatcher kormányzása óta jellemzi Európát. Ennek lényege: a piac maga megoldja a gondokat és az állam a lehető legkevésbé avatkozzon be a folyamatokba.

Csakhogy Németországnak fontos támogatói vannak, hiszen Hollandia és Ausztria is a konzervatívabb hozzáállás híve. Ezen országokban nem igazán értik, hogy a mediterrán államokban miért ágálnak a hitelprogram ellen. Úgy vélik: az a fő baj, hogy azokban az államokban a helyiek hosszú időn keresztül az ország lehetőségei felett éltek.

A konfliktus előre programozva van. S elsősorban Berlinnel akaszthatják össze a bajszukat ezek az országok. Feltételezések szerint Merkel kénytelen lesz több elemet átvenni Emmanuel Macron francia elnöknek az euróövezet átalakítására vonatkozó javaslataiból. A következő hónapok már csak emiatt is izgalmasak lesznek mind az euróövezet, mind az Európai Unió szempontjából.

Rónay Tamás