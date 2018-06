Uniós válságra készül, és spájzol a kabinet

Összeomlás jöhet az eurózónában, ezért a kormány növeli az általános tartalékot. Az alaptörvény is támogatni fogja a Stop Sorost, és adócsökkentés jön -ígérte kormányinfóján Gulyás Gergely.

Az ENSZ menekültügyi szervezetét is agresszornak tartja a magyar kormány

Válság jöhet az eurózónában, ezért félre kell tenni

Ennek ellenére jövőre is 4 százalék feletti gazdasági növekedéssel és 1,8 százalékos hiánnyal számolnak

4000 milliárd forint jut a jövő évi beruházásokra

Büntetőjogi tényállás lesz az illegális bevándorlás szervezése, a hamarosan módosuló alaptörvény viszont nem utasítja el teljesen a menekültek befogadását – mondta keddi, rendkívüli kormányinfóján Gulyás Gergely.

Ha a Holdról jön, talán befogadjuk

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az alaptörvény is megőrzi majd az első biztonságos ország elvét, és nem ütközik a genfi egyezménnyel. Vagyis, ha egy menekült Magyarországra érkezne először a háborús zónából, akkor menedékjogot kérhet – igaz, Gulyás arról nem beszélt, hogy Magyarország Ukrajnán kívül minden szomszédos államot, sőt, az unió tagjelölt államait is bizonságos országként kezeli, a menekültek pedig útjuk során biztosan áthaladnak ilyen területen is.

Gulyás támadásként értékelte, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága tiltakozott a Stop Soros miatt, és Soros György háttérmunkáját sejtette a reakció mögött. Azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország – értsd, a magyar kormány – a június végére tervezett uniós csúcson vétóval is megakadályozza majd a kötelező letelepedési kvóták bevezetését, bár szerinte erre nem lesz szükség, mivel már Angela Merkel sem látja sikeresnek a 160 ezer menekült elosztási tervét.

A miniszter nem finomkodott akkor sem, amikor az Amnesty International terveiről kérdezték; a felvetésre, hogy a jogvédő csoport legális migrációs útvonalakat dolgozna ki, Gulyás megjegyezte számára értelmezhetetlen ez a fogalom a menekültválság szempontjából. Ezzel tulajdonképpen azt mondta ki, hogy minden menekült illegális betolakodónak számít, mindezt alig pár perccel azután, hogy kifejtette: szerinte a módosított alaptörvény és a Stop Soros nem ütközik a genfi egyezménybe.

Gulyás harciasan fogalmazott az Európai Néppárttal kapcsolatban is: szerinte a jelenleg a Fidesz segíthet a pártszövetségnek és nem fordítva, mindezt pedig a német CDU-val és a CSU-val partnerségben szeretnék elérni. Ehhez képest a holland kereszténydemokrata tömörülés (CDA) a Fidesz Néppártból való kizárása mellett kampányol, és Andreas Nick, a CDU képviselője is sürgetett lépéseket a Fidesz ellen, főként a CEU ellen indított magyar kormányzati hadjárat miatt.

Mint kiderült, valósak a hírek, miszerint az Orbán-kabinet nemzetközi válsághelyzettől tart: korábban az ATV számolt be elsőként arról, hogy Orbán Viktor pénzügyi krízist jósolt a kötcsei találkozón. Gulyás Gergely szerint az eurozóna tagállamaiban jöhet válság, amit az államok magas eladósodottsága, az amerikai védővámok bevezetése, és a maastrichti kritériumok be nem tartása együttesen idézhet elő – a kormány ezért 50 százalékkal, 165 milliárd forintra emeli az általános költségvetési tartalékot.

A jövő évi büdzsé tervét elmondása szerint június 13- án terjeszti be Varga Mihály, és 20-án fogadhatja el a parlament.

2019-ben 1,8 százalékos államháztartási hiánnyal, és 4 százalék feletti növekedéssel számolnak, bár erre még nyilvánvalóan kihatha a csak jósolt pénzügyi válság.

A beruházásokra 4000 milliárd forintot szánnak, mindezt pedig konzervatív költségvetési tervnek nevezte a kancellária miniszer.

Gulyás Gergely nem maradt adós az ígéretekkel sem: a kétgyerekes családoknak 40 ezer forintos családi adókedvezményt ígért, és állítása szerint jövőre 19, 5 százalékra vágnák vissza a jelenleg 22 százalékos szociális hozzájárulási adót, igaz, ezt már korábban is belengették. Gulyás szerint támogatásra számíthat a vendéglátóipar is, és csökkentik a munkanélküliség jelenleg 38 százalékos arányát.

A köztisztviselők még várhatnak

a köztisztviselőket azonban semmivel nem tudta kecsegtetni: újságírói kérdésre maga emelte ki, hogy tíz éve nem volt béremelés a köztisztviselői karnál, és most is csak a tárgyalási szakasznál tartanak az ügyben – az emelés lehetséges mértékéről pedig nem akart beszélni.

Gulyás Paks2 kapcsán hangsúlyozta, hogy idén még nem hívtunk le az orosz hitelből, a földmunkák viszont már elkezdődhet, és a miniszter szerint jelenleg úgy látszik, hogy tartható lesz a beruházás kitűzött, 2026-os határideje. A két új terminál építése jelenleg azonban még csak terv, és az engedélyeztetés fázisában jár.

Kásler útjai kifürkészhetetlenek

A kancelláriaminiszter kormányinfóján lényegében elismerte, hogy Kásler Miklós szinte minden régi vezetőt kirúg az Emmiből, és saját embereivel tölti be a pozíciókat. Szerinte ez azonban minden miniszter saját döntési szabadságához tartozik, ahogy Orbánéhoz pedig az, hogy kit nevez ki miniszterhez. Gulyás azzal nem értett egyet, hogy Kásler tisztogatása egyben kritika is lenne a humán tárca korábbi vezetése felé, Balog Zoltánt pedig annak leváltása ellenére is miniszterként emlegeti.