Nem jelentette fel az OBT a kormányt

Az Országos Bírói Tanács (OBT) meghívta az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának (ENCJ) újonnan megválasztott elnökét, Kees Sterket, hogy látogasson el Magyarországra és vegyen részt az OBT júliusi ülésén. Az ENCJ elnöke a meghívást elfogadta, amit június 5-én hivatalosan is visszajelzett az OBT felé. Az ENCJ elnökének levele és az ENCJ hivatalos közleménye is kitér arra, hogy tévesen jelent meg külföldi lapokban az a hír, hogy a szervezet beavatkozás céljából érkezik Magyarországra - akár a közigazgatási bíróságok, akár az igazságügyi igazgatás tervezett reformja kapcsán. Ilyen kérés az OBT részéről nem hangzott el - írta közleményében Hilbert Edit, az OBT soros elnöke. A közlemény szerint nem is tartozik az ENCJ feladatai közé az egyes országokkal, kormányokkal szembeni fellépés. Hilbert Edit kitért arra is, hogy az OBT megalakulásától kezdve elkötelezett amellett, hogy az esetleges jogi vagy egyéb nézeteltéréseket párbeszéd útján tisztázza az érdekeltekkel.



Ismert, a januárban választott, új összetételű OBT, amely a törvény szerint az Országos Bírósági Hivatalt (OBH) ellenőrző szervezet, az elmúlt hónapokban megvizsgálta az OBH nagy hatalmú elnökének, Handó Tündének a kinevezési gyakorlatát, s törvénysértőnek találta azt. Az OBT - amelyet időközben Handó nyomására egy tucatnyi tag otthagyott - kilátásba helyezte azt is, hogy kezdeményezi Handó tisztségétől való megfosztását.