Pákh 3 milliárdért mégis túlad a Golgotán

A Munkácsy-festmény tulajdonosa hosszas huzakodás után mégis eladja a képet az államnak, tízmillió dollárt kér az alkotásért.

Eladja Pákh Imre a tulajdonában lévő Golgota-festményt, Munkácsy Krisztus-trilógiájának egyik darabját.

A műgyűjtő-üzletember ezt az ATV kérdésére erősítette meg, azután, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter kormányinfóján jelezte, a kormány kész megvenni tízmillió dollárért az alkotást.

Ezzel lezárul a Pákh Imre és az állam között évek óta zajló, pereskedésig fajuló huzavona: az amerikai állampolgár Pákh még 2003-ban vette meg a festményt, és eleve tízmillió dollárra srófolta az árat, miközben a jegybank csak hatmillió dollárt kínált érte. A tulajdonos és az állam közötti harc minőségét jelzi, hogy megegyezés hiányában a Golgota sokáig csak letakarva volt látható – illetve láthatlan – a debreceni Déri Múzeumban, a kormány 2015-ben pedig keresztapás húzással, védetté nyilvánítással próbálta megakadályozni, hogy Pákh elvihesse jogos tulajdonát az országból.

A tulajdonvita idén májusban dőlt el, amikor a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatályon kívül helyezte a Golgota védettségéről szóló kormányhatározatot.

Így elhárult az akadály a festmény elszállítása elől is, a kormány pedig vélhetően ezért adja be a derekát, és fogadja el a tízmillió dolláros árajánlatot. Ha az üzlet létrejön, a 4. Orbán-kormány büszkén jelentheti be, hogy újra egyesítette Munkácsy Krisztus-trilógiáját, hiszen az Ecce Homo és a Krisztus Pilátus előtt már korábban állami tulajdonba került.