Játék helyett csak beton és fű a borsodi oviban

Az interneten kért segítséget egy borsodi óvónő, mert a foglalkozásokhoz sincs elég játék az óvodájában. Elsősorban udvari eszközökre lenne szükségük, amelyek lekötnék és fejlesztenék a gyerekeket – derül ki a Hír TV riportjából. Talán, ha egy sportpályáról lenne szó, és nem az ország egyik legszegényebb régiójában élő kisgyerekekről, akkor lenne minden.

Az udvarunkon semmi játék nincs, csak beton és fű – ezt írta ki a közösségi oldalra egy Kiscsécsen dolgozó óvónő, aki így szeretne segíteni az intézménynek, de elsősorban inkább a gyerekeknek. Játékok nélkül ugyanis nagyon nehéz megoldani, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hasznosan teljen az idejük. Elsősorban olyan minőségi játékokat kérne az adományozóktól, amelyeknek az óvodások hasznát veszik.

A Borsod megyei Kiscsécsen működő óvoda a közeli Kesznyéteni Óvoda kihelyezett csoportja. Az intézményvezető szerint az anyaintézményben is hasonló a helyzet. Az 1979-ben elkészült épület nagy részét soha nem újították fel, de a 2001-ben átadott új terasz is használhatatlanná vált. Az udvar tágas, játék azonban kevés van benne, régi mászókákat és mérleghintákat használnak a gyerekek. Az épületen belül sem különb a helyzet. A nyílászárók, szekrénykék nagyon régiek, a mosdók is felújításra várnak, de erre sincs pénz. Folyamatosan pályáznak, de kevés sikerrel - vázolta a helyzetet a HírTV-nek az intézményvezető, a tudósítás itt megtekinthető.