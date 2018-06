Sebes György: Biztosra mentek

A néző - természetesen - nem a pénzügyi eredmények és mutatók alapján választ műsort. Nem érdekli tehát a múlt heti hír, miszerint az előző pénzügyi évet az RTL Klub hatalmas nyereséggel zárta, a másik országos kereskedelmi csatorna, a TV2 viszont - úgymond - brutális veszteséggel. A néző azt választja, ami igazán érdekli és ahol rendesen kiszolgálják. Még azt is eltűri - legfeljebb gyakrabban veszi kezébe a távkapcsolót -, hogy kedvenc adásait gyakran szakítják meg végeérhetetlen reklámokkal. Kiszámítja, mikor folytatódhat, amit amúgy szívesen nézne, és visszatér. Valamit valamiért.

Biztosra ment tehát Andy Vajna filmügyi kormánybiztos tévéje, amikor a vasárnap estékre egy jól bevált zenés, vetélkedőnek álcázott szórakoztató műsort illesztett a programjába. Ezúttal már hatodszor rendezték meg A Nagy Duettet. Az alapötlet nagyon egyszerű: párosok adnak elő népszerű slágereket. Egyikük hivatásos énekes, a másik viszont civilnek tekinthető. Ami így persze kicsit csalóka, hiszen az idén például a Tények - vagyis a TV2 bizony eléggé (a kormány irányában) részrehajló hírműsorának - műsorvezetője volt az egyik duó profija, míg az amatőr egy színésznő. Gönczi Gábornak ugyanis van egy együttese, ezért volt ő a "mester", a Barátok közt-ből is ismert Erdélyi Tímea viszont színművészetit végzett, ahol azért énekelnie is kellett (bár az ötödik héten kiestek).

S ha megnézzük A Nagy Duett eddigi győzteseit, azt láthatjuk, hogy csak egyszer nyert olyan páros, amelynek civil tagja valóban nem tanult énekelni: két éve a Tények akkori műsorvezetője, Pachmann Péter diadalmaskodott - egyébként teljesen megérdemelten - Péter Szabó Szilvia oldalán. A többi esetben a győztes párban a profi énekesek mellett színészek léptek fel (Molnár Ferenc Caramel és Trokán Nóra, Kökény Attila és Cseke Katinka, Janicsák Veca és Simon Kornél), illetve 2014-ben a Megasztárban feltűnt Hien oldalán egy zenés rádió műsorvezetője, Cooky (aki franciául töri a magyar nyelvet). Mindez rávilágít arra is, hogy az elsődleges cél a szórakoztatás, gyakran a bolondozás, ami sokszor el is fedi az énekesi teljesítményeket.

Ez az idei műsorban is megfigyelhető volt. Megérdemelten győzött a Kasszás Erzsiként népszerűvé vált, de egyébként is nagyszerű színésznő, Balázs Andrea és "mestere", Horváth Tamás. Utóbbi azt a nem csekély dicsőséget is magáénak mondhatja, hogy egy éven belül megnyerte a TV2 két zenés vetélkedőjét: ősszel ő lett az első a Sztárban sztár című utánzó-műsorban is. Közben pedig majdnem győzött az Eurovízió magyar indulóját kiválasztani hivatott A Dal című versenyben is, de ott végül csak a döntőig jutott. Most Balázs Andreával el is énekelték azt a számát, amellyel ott indult és utólag valóban sokan sajnálhatják, hogy nem ez, a Meggyfa képviselte Magyarországot a lisszaboni megmérettetésen. Amúgy a páros tagjai nagyszerűen működtek együtt és előadásban-éneklésben valóban végig profi teljesítményt nyújtottak.

Ugyanez már kevésbé mondható el a másik két dobogósról. Az egyikben az X-Faktort majdnem megnyerő Takács Nikolas, a másikban az ugyanott bronzérmes Csobot Adél valóban kitűnő énekesek. Párjukról ez aligha mondható el, bár ők is kitettek magukért. Takács Nikolas mellett a kézilabdázó Tápai Szabina tulajdonképpen megtanult énekelni. Az eleinte még elég borzalmasan hangzó hölgy óriási átalakuláson ment át. Ráadásul maga is szórakoztató személyiség és sokat segített neki, hogy lazán vette a versenyt, sosem görcsölt rá, ami fokozta teljesítményét. Csobot Adél mellett a veterán tévés műsorvezető, Rózsa György lépett fel. Őt sem az énekhangjáért tiszteltük eddig és ezután sem amiatt fogjuk. Viszont olyan alázattal vett részt a produkciókban és annyi humorral fűszerezte előadásait, hogy nem lehetett nem szeretni. Övék volt a nyolchetes sorozat legemlékezetesebb száma is. Az Anna and the Barbies sikerét, Márti dalát adták elő - felejthetetlenül. Ezt a számot Pásztor Anna egy elhunyt rajongója emlékére írta, s Rózsa György utóbb elárulta, miközben énekelték, saját halottaira gondolt, amitől meghatódott, de megható pillanatokat szerzett a nézőknek is.

A zsűrinek viszont csak egy tagja érdemel dicséretet. A kezdetektől az ítészek között ülő Kasza Tibor túl sok: mindig mindent túlbeszél és zavaróan próbál ironizálni. Felejthető az énekes Nagy Adri, aki túl fiatal és tapasztalatlan ahhoz, hogy valóban hiteles véleményeket mondjon pályatársairól. Viszont óriási meglepetést jelentett a harmadik zsűritag, Pápai Joci. Ő az előző Sztárban sztár című műsorban szinte kakukktojás volt. Rendszeresen bakizott, s - a többiektől eltérően - sosem viselt maszkot, mondván, klausztrofóbiás. Nos, ez a Pápai Joci most egészen más arcát mutatta. Szakmailag ő mondott mindig hiteles véleményt, miközben empatikus volt, csak a kollégákat és az embereket nézte és segítette. Remekelt. Ami ugyanakkor nem mondható el a műsort vezető Liptai Claudiáról, aki ritkán állt a helyzet magaslatán. Megjegyzései erőltetettek voltak, a döntőben pedig úgy nézett ki, mint aki dobta az egészet, csak mielőbb túl akart lenni rajta.

Mindezzel együtt a nézőket ismét sikerült megetetni. A TV2 A Nagy Duettért kétségkívül dicséretet érdemel.

Sebes György