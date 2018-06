Balatoni erős emberek: a Miniszterelnöki Kabinetiroda cáfolja a találkozó tényét

A 2010-es kormányváltás óta a Balatonnál is átalakultak az erőviszonyok, a legnagyobb haszonélvezők Orbán Viktor miniszterelnök köréből kerültek ki – írtuk a Balaton-parti baráti láncolat című cikkünkben. Az írásban szó esett arról is, hogy megkerülhetetlen tényező már a régióban Mészáros Lőrinc és Tiborcz István, de számít a kormányfő lányának, Tiborcz feleségének, Orbán Ráhelnek a véleménye is.

A cikkben két névtelenségét kérő forrásunk alapján azt írtuk, hogy Rogán Antal informális találkozóra hívta a térség erős embereit. Írásunkra reagálva a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyreigazítást kért azt állítva: „Semmilyen – a cikkükben leírt – találkozó nem volt.” Az érintettől elnézést kérünk.