Optimistán azt remélem, hogy van még sok olyan jó erkölcsű ember e hazában, mint Bándy Sándor. Az ilyenek nem láthatják másként, mint ahogy ő írta a Szép Szó május 19-i számában: Orbán megérdemli megvetésünket gyerekeink lelkének megmérgezéséért. Orbán és társai sok más bűnt is elkövettek már a kárunkra: lopást, csalást, zsarolást, rágalmazást, kényszerítést, kirekesztést, megosztást, gyűlöletkeltést, a joggal való visszaélést, a nép folyamatos becsapását, a társadalom szövetének rombolását, és még lehetne sorolni. Ezek romlott, kártékony emberek, akik egyre több jogi és erkölcsi normát vesznek semmibe, egyeduralomra törnek, közös szenvedélyük Magyarország birtoklása. A történelem el fogja ítélni őket. Mocskuk rászáll minden csatlósukra és segítőjükre is. Rájuk is kiterjed majd a történelem ítélete, és ez annál szigorúbb lesz, minél tovább szolgálják ők Orbánékat.

Papp Zoltán