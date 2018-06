Akik a világbajnokságot csak tévéből nézhetik

Sztárjátékosok sorát nem láthatják a futballrajongók az oroszországi labdarúgó-vb-n: Gianluigi Buffon, David Alaba, Naby Keita, Gareth Bale vagy éppen a legutóbbi finálé győztes gólját szerző Mario Götze sem lesz ott.

Harminckét csapat 736 játékosa várja az oroszországi labdarúgó-világbajnokság jövő heti rajtját. A legtöbben az angol bajnok Manchester City (16) együtteséből kerültek be hazájuk válogatottjába, de a Real Madrid (15) és az FC Barcelona (13) is komoly létszámmal képviselteti magát. Bár az olasz csapat nem jutott ki a vb-re, a Juventust 11, a Napolit hat, az AC Milant és a Sampdoriát pedig egyaránt öt futballista képviseli majd. Posztok szerint gyűjtöttük össze a torna legnagyobb hiányzóit.

Kapusok

A 40 esztendős Gianluigi Buffon úgy tervezte, hogy az oroszországi vb után fejezi be pályafutását az olasz válogatottban, ám a svédek elleni vesztes pótselejtező azt is jelenti, hogy 176 meccs adatott meg a Juventustól távozó futballistának az olasz címeres mezben. A 2006-os Aranylabda-szavazáson másodikként végző kapus cseréje a Barcelonában futballozó Jasper Cillessen (holland) lehetne vagy a Leverkusen hálóját őrző Bernd Leno (német). Előbbi nem jutott ki csapatával, míg utóbbi a végső keretszűkítés áldozata lett.

Védők

A képzeletbeli csapat jobb oldalán a Manchester United rutinos játékosa, Antonio Valencia (ecuadori) kergethetné a labdát, míg a másik szélen a Bayern München klasszisa, David Alaba juthatna szóhoz. A védelem tengelyében a Buffon által is jól ismert Leonardo Bonucci (AC Milan) szerepelne, társa pedig a világ legdrágább védője, a holland Virgil van Dijk, akiért a télen 75 millió fontot csengetett ki a Liverpool. Kettejükkel Laurent Koscielny is versenybe szállhatott volna, ugyanakkor a francia válogatott és az Arsenal oszlopának elszakadt az Achilles-ína az Atlético Madrid ellen, így 2018-ban már aligha léphet pályára.

Középpályások

Szintén csak a kanapéból nézheti a vb-t a bayernes Arturo Vidal, aki ugyan klubcsapatával bajnokságot nyert, a chilei válogatott tagjaként nem élhetett át sikereket. A guineai Naby Keita számára nem lehetett reális opció a kvalifikáció, lévén, hazája válogatottjával utolsóként végzett selejtezőcsoportjában. Az RB Leipzig tagjaként ugyanakkor vállalható szezont produkált, az előttünk álló idényben pedig már a Liverpoolban bizonyíthat majd. A középpálya centrumában még lehetőséghez juthatna négy Serie A-s játékos is. A bosnyák Miralem Pjanic (Juventus) és a szlovák Marek Hamsik elsősorban a támadásépítésért lenne felelős, míg az olasz Daniele De Rossi és a belga Radja Nainggolan (mindkettő AS Roma) inkább a rombolásban és a labdaszerzésben jeleskedne. Az angol ligát a wales-i Aaron Ramsey képviselhetné, de leginkább talán Mario Götze búslakodhat, hiszen a 2014-es vb-döntőn gólt szerzett, ezúttal viszont nem kapott behívót Joachim Löwtől. Szintén kimaradt a német keretből a PL-ben tíz gólig jutó Leroy Sané.

Szélsők

A walesi Gareth Bale (Real Madrid) emlékezetes két gólt szerzett a Liverpool elleni BL-döntőben, ám a világbajnokságon nem mutathatja meg tudását. Szintén nagy hiányzó lesz a holland Arjen Robben is, aki Buffonhoz hasonlóan nem ölti magára többet a címeres mezt. Ugyanakkor az angol ligából is lesz két jó nevű hiányzó: az örmény Henrih Mhitarjan (Arsenal) és a Leicester Cityvel két éve bajnoki címig jutó algériai Rijad Mahrez.

Támadók

Csatárposzton is akad bőven merítési lehetőség: számolhatnánk a chilei Alexis Sanchezzel (Manchester United), a gaboni Pierre-Emerick Aubameyanggal (Arsenal), aki akár klubtársával a francia Alexandre Lacazette-tel egyszerre is pályára léphetne. Továbbá ott van a szintén gall Karim Benzema, akire 2015-ös szexvideós botránya óta nem számít Didier Deschamps. Mauro Icardinak pedig az sem volt elég, hogy az argentinok keretébe kerüljön, hogy gólkirály lett az olasz ligában. Amennyiben pedig a fejjátékot helyeznénk előtérbe, a rendelkezésünkre állna a 193 centis bosnyák Edin Dzeko (AS Roma) is.

Harmadosztályú focisták is lesznek vb-n Nagy sztárok maradnak otthon, azonban vannak, akik a harmadosztályból kaptak meghívót. Az egyiptomi Sam Morsey az angol Wigan Athletic, míg a panamai Ismael Díaz a spanyol Deportivo Fabril csapatának tagja volt az elmúlt idényben.

Korom Milán