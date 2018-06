Miss America begombolkozik

Ezentúl nem a külső, hanem a belső szépség és az intellektus alapján választják ki Miss Americát. Kérdés, így ki fogja nézni az Atlantic Cityben rendezendő finálé tévéközvetítését.

A döntés látszólag magától értetődik: a XXI. században elfogadhatatlan, hogy fiatal lányokat combjuk hossza, járásuk vagy csípőjük ringása alapján osztályozzanak. Ezek a dolgok nem tekinthetők érdemnek, hiszen - leszámítva az edzőteremben töltött órákat - velük született tulajdonságokról van szó. A Miss America szervezőcége igazgatóságának kilenc tagjából immár heten nők. Ők határozták el, hogy mostantól nem lesz bikinis és estélyi ruhás felvonulás, helyette a zsűri a versenyzők által támogatott társadalmi ügyekről fog beszélgetni a hölgyekkel.

A Miss America szépségverseny előző igazgatója, Sam Haskell a versenyzőkről túlságosan is "buja" megjegyzéseket tartalmazó e-mailjei miatt kényszerült távozásra. Az új igazgató, Gretchen Carlson 1989-ben maga is megnyerte a versenyt. Most azt nyilatkozta, hogy a versenyzőket eztán nem a külsejük alapján fogják megítélni. Mármint a szeptemberi, Atlantic Cityben tartandó döntőtől kezdve. Az egyes államokban zajló selejtezőkben addig még előfordulhat, hogy a régi szabályokat - és a lányok fürdőruhás domborulatait - veszik figyelembe.

Vanessa Williams FOTÓ: Colin Knight/AFP

A Miss America verseny a New Yorktól nem túl távol fekvő, tengerparti Atlantic City nyári szezonját meghosszabbító látványosságként indult, még 1921-ben. Akkor, és még évekig külön felmentésre volt szükség a hölgyek fürdőruháját szigorúan a strandra korlátozó szabályok alól. 1940-ben tovább szigorodtak a feltételek: előírták, hogy a versenyzőknek "a fehér fajhoz" tartozóknak kell lenniük. Az első fekete győztes, Vanessa Williams csak 1983-ban kapott koronát.

A női egyenjogúság hívei kezdettől bírálták a "húspiacot". 1968-ban például melltartókból, fűzőkből, hajsütő vasakból, műszempillákból és a nők "rabságát" jelképező egyéb holmikból álló máglyát akartak gyújtani Atlantic City híres tengerparti sétányán, azonban a fajárdára való tekintettel nem kaptak tűzoltósági engedélyt. A mozgalom így is hatással volt a versenyre: az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb szerepet kapott az indulók egyénisége és a jótékonyság. Tavaly például kétmillió dollárnyi egyetemi ösztöndíjat osztottak ki a mezőnyben, ez volt az Egyesült Államokban a legnagyobb ilyen, csak nőknek fenntartott alap.

Az évek során többször felmerült, hogy el kéne hagyni a megalázó fürdőruhás, tűsarkú cipős felvonulást. A 90-es években még szavazást is rendeztek róla, ám ezen kétharmados többséget kapott a bikini. Most nagy dérrel-durral bejelentették a "Miss America 2.0" indulását, de kérdés, hogy a nyakig begombolkozó lányok kedvéért hányan fognak odaülni a tévékészülékek elé. Nézettség nélkül pedig az egész verseny végképp elveszíti az értelmét.