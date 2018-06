POSZT: Katona a csúcstartó

A baranyai megyeszékhelyen ma kezdődik a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó. Némi hiányokat mutató, mégis több érdekességet felvonultató versenyprogram, és sok kísérő rendezvény várja a posztolókat.

Az idei POSZT műsorfüzetében összegyűjtöttek néhány rekordot a találkozó történetéből. Kiderült például, hogy a legtöbb díjat, szám szerint harmincnégyet, eddig a Katona József Színház zsebelhette be. Most is van esélyük, hiszen két előadásukat is beválogatták a találkozó versenyprogramjába. A díjeső dobogón a második az Örkény Színház és a harmadik egy vidéki teátrum, a kaposvári Csiky Gergely Színház. Utóbbi két színház most nem szerepel a versenyprogramban. Ami a további rekordokat illeti a rendezői jelenlétet számon tartó kimutatásban Mohácsi János És Zsótér Sándor szerepel fej-fej mellett, mert mindkettőjüknek tizenhat produkcióját válogatták be a POSZT-ra és Mohácsi csupán egy díjjal nyert többet, mint Zsótér. Most két Mohácsi-előadás indul az elismerésekért, Zsótér Sándor által színre vitt mű ezúttal nem versenghet a díjakért.

Ami egyébként a mostani versenyprogramot illeti, szintén rekord, legalábbis nem volt rá eddig példa, hogy egy darabot háromféle előadásban is lehet majd látni. A kaukázusi krétakör a Katona József Színház, a Nagyváradi Szigligeti Színház és a Miskolci Nemzeti Színház változatában szerepel a programban. Ami még újdonság, hogy négy határon túli magyar társulat is meghívást kapott a POSZT-ra, már mint a versenybe. A már említett nagyváradi mellett, a marosvásárhelyi, az újvidéki és székelyudvarhelyi együttes is jelen lesz a fesztiválon.

És ha már fesztivál, az előző évekhez hasonlóan ismét szerepelnek versenyen kívül is előadások a találkozón, elsősorban olyanok, amelyek szélesebb közönségréteget céloznak meg. De van közöttük egyetemi vizsgaprodukció, monodráma és önálló est is.

Fontos része a POSZT-nak a Nyílt Fórum, ahol új kortárs darabokat olvasnak fel, most többek között Drubina Orsolya, O, Horváth Sári, Lénárd Róbert, Totth Benedek, Maruszki Balázs, illetve több szerzőpáros, Kovács Dominik - Kovács Viktor, Maros András – Szálinger Balázs, Kurta Niké – Tési Dóra, műve mutatkozhat be a pécsi közönség előtt.

Kinek szól? Évre évre felvetődik, kinek is szól a Pécsi Országos Színházi Találkozó. A szakmának, vagy inkább a pécsi nézőknek, netán mindkettő kategória képviselőinek? Azt hiszem erre a régi dilemmára a mostani sorozat sem ad majd választ. Mindenesetre az tény, hogy a tizennyolc évessé lett sorozat nagy ambícióval indult, köszönhetően Jordán Tamásnak és munkatársainak. Igyekezett is mindenki részt venni rajta, aztán a politika és szakmai viták hullámai idei is begyűrűztek és talán nem túlzás azt állítani, hogy emiatt kissé viharvert lett a találkozó. A fennmaradását azonban a látszólagos szakmai kiegyezés tartja egybe, vagyis a két szakmai szervezet és a város egységesen kitartott amellett, hogy Pécsett maradjon a fesztivál. A szakma prominenseiből létrejött tanácsadó testület legitimálta ezt a szándékot, igaz időközben például a Színházi Kritikusok Céhének képviselője kilépett a grémiumból.

Balogh Gyula