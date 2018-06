Késik a cégek digitális átalakulása

Elsősorban a hatékonyságnövekedés és a költségcsökkentés lehetőségét látják a hazai vállalatok a digitalizációban, valódi innovációban vagy új technológiákra épülő termékek és szolgáltatások bevezetésében már jóval kevésbé gondolkodnak. A magyar cégek csaknem háromnegyede kiemelt fontosságúnak tartja ugyan a digitális átalakulást, ám a tényleges lépéseket tekintve úgy tűnik, erősen le vagyunk maradva a nemzetközi mezőnytől. A hazai vállalatok többsége ugyanis még csak a tervezés vagy a tesztelés fázisánál jár. Csak minden tizedik hazai cég valósított meg ténylegesen is digitális átalakulást, miközben globálisan már a cégek harmada itt tart. Mindez az Aon és a HBLF, az üzleti szektor legfontosabb elsőszámú vezetőit tömörítő szervezet közös kutatásából derült ki, amelynek során 56 hazai vállalatot kérdeztek meg a digitalizációval kapcsolatos várakozásaikról és tervezett lépéseikről. A válaszoló cégek között többségben voltak az informatikai és telekommunikációs cégek, ezzel együtt a kutatás 12 iparág kis- és középvállalkozásainak, nagyvállalatainak véleményéről ad képet.

A válaszok alapján az látszik, hogy a digitális átalakulásról való gondolkodásban inkább a 250 fő feletti létszámot foglalkoztató cégek, valamint az informatikai és a telekommunikáció területén működő vállalatok járnak élen, de pénzügyi és a kereskedelmi vállalkozások is foglalkoznak vele. Ugyanakkor a termelésben érintett vállalatok kevésbé tartják fontosnak a fizikai gyártórendszerek digitális leképezését, az így nyert valós idejű adatok felhasználását. Ahol prioritásként kezelik a digitalizációs átalakulást, ott a megújulás lehetőségét látják benne, ahol kevésbé tartják fontosnak, ott inkább csak lekövetik az eseményeket – fogalmazott a kutatási eredményeket ismertető konferencián Uzsák Éva Virág, az Aon Magyarország HR-tanácsadási részlegének vezetője.

A kutatásból az is kiderült, hogy a digitális átalakulásban a cégvezetők elsősorban az IT-részleget (IT: információs technológia) tekintik első számú partnernek a tervezés és a megvalósítás szintjén is, a változtatások pedig főként infrastruktúra-fejlesztést jelentenek, illetve új technológiák bevezetésre fókuszálnak. A HR-esek (HR: humánerőforrás) véleményét viszont nem igazán kérik ki ezügyben. Önmagában a technológia ugyanakkor nem lesz elég a változáshoz – hívta fel a figyelmet Uzsák Éva Virág. Mint mondta: a sikeres kultúraváltás kulcsa az ember, márpedig a digitális átalakulás is egy kulturális, szemléletbeli váltást jelent és igényel elsősorban. Ha tehát az átalakulás során az emberi résszel, például a munkavállalók képzésével nem foglalkoznak, lehet bármilyen jó az új technika, hosszú távú célokat szolgáló változásokat nem lehet majd elérni vele. Megjegyezte: a digitális átalakuláshoz vállalati szintű kultúraváltásra van szükség, nem lesz elég csak a vezetőket új készségekkel felruházni.

V. A. D.