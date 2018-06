Világszerte kérik a Lukács Achívum megmentését

Az MTA kitiltotta az utolsó dolgozót és lecseréltette a zárakat, ezzel lényegében elérhetetlenné vált a Lukács Györgyről elnevezett archívum.

Petícióban tiltakozik a Mérei Ferenc Szakkollégium a Lukács Archívum bezáratása ellen. A „Mi az Archívummal vagyunk. És Ti?” című felhíváshoz eddig több mint 800-an csatlakoztak világszerte, A lista ide kattintva érhető el.

A szakkollégium emlékeztet rá, hogy az MTA lényegében bezárta az 1972 óta működő és folyamatosan bővülő archívumot azzal, hogy május 24-én az utolsó, huszonnyolc éve ott dolgozó munkatársat is kitiltották a gyűjtemény területéről. Hiába tiltakoztak a döntés ellen korábban nemzetközi szinten is, az MTA lecseréltette a zárakat, és ezzel elvágta a kutatói munka lehetőségét.

Az archívum megmentésért egy alapítvány is küzd, ehhez a harchoz csatlakozott most a Mérei Ferenc Szakkollégium. „Ismételten felszólítjuk (...) az MTA és könyvtára felelős vezetőit, hogy vonják vissza döntésüket, amely nem csupán ellehetetlenítené, de felmérhetetlen károkat is okozna a kutatásnak” - üzeni felhívásában az intézet a tudományos akadémiának