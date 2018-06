Eladó a válófélben lévő sztárpár közös lakása

Több mint százmillió forintért árulja Pély Barna a lakást, ahol majdnem tizenöt évig együtt élt Galambos Dorinával.

Mint megírtuk, Pély Barna és Galambos Dorina négy év házasság után közös megegyezéssel úgy döntött, elválik. A zenész házaspár majdnem tizenöt évig élt a 133 négyzetméteres, mediterrán hangulatú, budai lakásban, amelyet az énekes most 102,7 millió forintért árul - írta a Blikk. „A társasháznak nagy belső kertje van, csendes, nyugodt környezetben. Kényelmes, praktikusan kialakított otthon, nagycsaládosoknak, de irodának is kiváló, valamint bérbeadásra is ideális, jó hozammal. Tömegközlekedés, bevásárlás szempontjából a fekvése tökéletes” – idézi a lap a lakás hirdetését. Pély Barna a megkeresésre azt válaszolta, ezzel kapcsolatban nincs mondanivalója.

A páros a Megasztár első szériájának idején, 2003-ban jött össze. Pély Barna a műsor egyik zsűritagja volt, Galambos Dorina pedig az egyik versenyző.