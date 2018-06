Brokkolis kávé? Mi van?

Új távlatok nyíltak azok számára, akik, bár tudják, jótékony hatásai miatt kellene, nem tudják megenni a brokkolit. Egy új fejlesztésnek köszönhetően ugyanis a növényt porrá őrölve smoothie-kba, süteményekbe vagy éppen kávéba lehet keverni.

Az ausztrál kormány támogatást is adott a CSIRO nevű tudományos ügynökségnek és a Hort Innovation nevű kertészeti csoportnak, hogy kitalálják, hogyan tudnák meggyőzni az embereket arról, a brokkoli nem túl megnyerő külseje ellenére is rengeteg pozitív hatással bír egészségükre - írta az Euronews.

Illusztráció: AFP

Egy adag brokkoliból két evőkanálnyi, növényi rostokat, B6- és E-vitamint, illetve magnéziumot tartalmazó port lehet készíteni. Egy melbourne-i kávézó, már el is kezdte felhasználni a port, kávéba keverve ízre olyan, mint egy "bögre zöld, tejes pép" - számoltak be. Egy vendégük szerint, nem vészes az íze, úgy fogalmazott: "extra zöldséget is kapok a bögrémbe, szóval nem panaszkodhatok." Az ötletgazdák egyike szerint a por tökéletes levesekbe, süteményekbe és smoothie-kba is.

A por mellett rágcsálnivalókat is kifejlesztettek, hogy a fel nem használt, szépséghibás vagy boltokban maradt növényeket hasznosítsák, és kidobás helyett valami egészségeset készítsenek belőlük.