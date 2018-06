Káoszba fulladt a Wizz Air húzása Ferihegyen

A Wizz Air úgy döntött, hogy néhány nappal ezelőtt végez egy sorsolást, a kiválasztott utasoknak pedig a check-in pultnál kell feladniuk a kézipoggyászaikat is, számukra nem engedélyezett az online utasfelvétel. Ezzel a fedélzetre felvitt poggyászok számát akarták csökkenteni, amelyek sokszor egyszerűen nem férnek el a tárolókban. Volt előnye is, mivel feladható volt a kézipoggyász, valamint egy 40x30x18 centiméteres kézitáskát is vinni lehetett.

A lépés azonban hatalmas tömeget és káoszt okozott a repülőtéren – írja az Utazómajom. A beszámoló szerint a problémát az okozhatta, hogy reggel hat és hét között több mint 10 Wizz Air gép indult a Liszt Ferenc repülőtérről. A pultoknál viszont óriási sorok alakultak ki: voltak, akik csak a nagyméretű feladható poggyászukat szerették volna feladni a szokásos módon, illetve a legtöbben olyanok, akiket kiválasztott a légitársaság.