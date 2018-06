Orbán Viktor kevesebbet keresett tavaly, mint 2016-ban

Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából nyilvános adatokat, ezek szerint összesen 975 milliós jövedelem után 137 millió forint adót fizettek be – szúrta ki az Mfor.hu.

A kormany.hu oldalon elérhető dokumentumok alapján a portál azt írja, 2017-ben Orbán Viktor miniszterelnök a korábbinál egy picivel kevesebb jövedelmet vallott be, a 18,7 millió forint után 18,3 milliót, amire 2,7 millió forint adót fizetett.

A miniszterek körében a legkevesebb adót továbbra is Varga Mihály pénzügyminiszter fizeti be, köszönhetően az adócsökkentő tételeknek, ami esetében 5,28 milliót tesz ki. Varga a 15,9 milliós jövedelem után 1,6 millió forintot utalt az államkasszába. Hasonló nagyságrendű adót, 1,9 milliót fizetett Pintér Sándor belügyminiszter is, akinek bevallott jövedelembe megegyezik az előző évi 13,2 millió forinttal.

2016-ban egyébként Trócsányi László igazságügyi miniszternek volt a topjövedelme, 25,9 millió forint, amit tavaly 27,9 millióra növelt, így 4,1 milliós adófizetési kötelezettsége keletkezett. Nála mostanra 3 miniszter is nagyobb jövedelmet vallott be: