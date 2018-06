Íme, Amerika

Hamarosan eléri a 250 milliós megtekintést Childish Gambino This Is America (Ez Amerika) című videoklipje, amely a legerősebb dolog, ami 2018-ban eddig a könnyűzenében történt.

EZ ITT NIGÉRIA - Korrupció, fegyverek, emberrablás FORRÁS: YOUTUBE

Furcsán tekergőző, félmeztelen fekete férfi grimaszol a képen: mintha csak karikírozná a múlt század első felében dívó fekete-ábrázolásmódot. Néhány okosan kitalált mozdulatban benne van a rasszista amerikai rajzfilmkultúra, a minstrel-show-k blackface-divatja (amikor fehér előadók kentek cipőpasztát arcukra), és Joséphine Baker önironikus mimikája, amellyel kiemelkedett a tánckarból, és később, Párizsban világsztárrá vált. Aztán mire észbe kapunk, az orrunk előtt végeznek ki egy embert.

A klip nem áll meg: az egysnittesnek tűnő kisfilmben felsorakoztatnak megannyi közhelyet az amerikai álomból, miközben lemészárolnak egy templomi kórust, de ezzel mintha senki sem akarna foglalkozni. Csak partizni akarunk, mondja a dalszöveg, s azt látjuk, hogy a fegyvereket nagyobb finomsággal adják-veszik, mint az embereket. Sorjáznak a popkulturális utalások – a rajongók hosszú fórumbejegyzésekben elemzik, mi mindent rejtettek a készítők a sorok közé.

Childish Gambino, azaz Donald Glover nem csupán Grammy-díjas előadó-dalszerző, hanem színészként és komikusként is ismert. A This is America első helyen nyitott az amerikai százas toplistán, miközben olyan témákat feszeget, mint a fegyvertartás szigorítása, a feketék elleni rendőri túlkapások és az iskolai mészárlások. Görbe tükröt tart az amerikai nép elé, amely úgy csinál, mintha minden rendben volna, miközben szinte minden hétre jut egy tömeggyilkosság – más kérdés, hogy ebben a tükörben sok más ország is magára ismerhet.

A videó pillanatok alatt árasztotta el az internetet: azok is megosztották, akik egyébként nem foglalkoznak sem a hiphop-zenével, sem közéleti témákkal. Az ok egyszerű: a This is Americánál erősebben és őszintébben talán senkinek nem sikerült még megragadnia a problémahalmaz gyökerét. Nem csoda, ha rögtön parafrázisok is születtek hozzá: a Falz nevű előadó elkészítette a maga verzióját This is Nigeria címmel – a klipben olyasmik jelennek meg, mint a prostitúció, a szerencsejáték vagy az emberrablás. Készült már belőle jamaicai és nőjogi verzió, és YouTube-videók egész sora elemzi az eredeti művet. Az egyik legsokkolóbb verzió kétségkívül az, amelyben az eredeti klip alá Carly Rae Jepsen Call Me Maybe című gigaslágerét keverték – az amerikai mainstream popzene egyik legjellegzetesebb dalát az utóbbi évekből. Nem elég, hogy minden egyes mozdulat tökéletesen akkor történik, amikor ritmikailag indokolt, de az első lövés is pontosan akkor dörren el, amikor a slágerben beindul a dob. Aki megnézi, garantáltan rágódik rajta egy darabig.

Csepelyi Adrienn