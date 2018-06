Tüzes ló - A szerelem iskolája

Áll előttem a pénztárnál. Testre simuló fehér pólóban, amit a lapocka alatt két gömbölyded hurkácska hullámosít. Derékzsír, amúgy észre se venni, csak ha összeszorítja a sztreccsszövet. Ami hátul veszteség, az elől részben nyereségbe fordul, a hastájék és a nyak között a gumírozott anyag oldalról passzítja felfelé dekoltázst, bár az újabb hurkák itt sem úszhatók meg, csak most a derék elülső felén buggyannak ki. Ezt persze most nem látom, csak sejtem, mert a nő mereven néz előre, ahogy halad a sor, úgy tipeg ő is egyet-egyet. Térdig ér a szoknyája, vakítóan piros meggyek vibrálnak a fekete alapon. Magas sarkú piros szandál, pirosra festett körmökkel, csak a kritikus szem veszi észre a műbőrpántot kissé megemelő bütyköket, s a saroknál némi érces szarusodást.

Mosópor, öblítő, új karalábék és szálzellerek, egy üveg közepes kategóriás bor, margarin, leárazott darált hús, és egy doboz epilálókrém bújik el a hatalmas fém bevásárlókocsi sarkában. A vásárláshoz képest túlméretezett járgány kiválasztásában elvileg nincs logika, gondolnánk, de tévednénk. Magas sarkút viselő nő nem húz maga után fekete fogantyús piros vagy kék kosarat, mert az rontja az összképet, hangosan zörög, s ami még rosszabb: nem lehet benne jól megkapaszkodni. Bezzeg a masszív, elől fogantyúban végződő kerekes szerkezet úgy segíti a limbálódzó járást, hogy közben észrevétlenül támaszt nyújt, s a sarkokra nehezedő testsúly egy részét önként viseli.

Odaérünk a kasszához, kezdi kipakolni az árut, fél profillal felém fordul.

A száját ismerem meg.

Ó, hányszor láttam ezt a vörösre rúzsozott szájat órákat csacsogni, minden vasárnap este hét és tíz óra között! Hétig volt a határidő, amíg be kellett érkezni a kollégiumba, tízkor pedig központilag kapcsolták le a villanyokat, sötét lett, elemlámpával lehetett csak könyvet olvasni a paplan alatt. Ez a három óra maga volt a paradicsom, nekem, az elsős gimnazistának, akit tucatnyi gólyával egyetemben épp a legnagyobb, huszonnégy fős hálóterembe osztottak be egy évre, a végzős óvónő-képzősök közé. Amit otthon nem olvastunk el lopva az árokparton a Fritz Kahnban („A szerelem iskolája a maga területén egyedülálló munka, hiszen eddig senki még csak meg sem kísérelte, hogy a szerelmi és házasélet szerteágazó problémáit röviden, közérthető formában, áttekinthetően rendszerezve foglalja össze egyetlen könyvben...”), nos, azt mannaként ontották ránk a falujukból vasárnaponként visszatérő nagylányok, akik egymás között apró részletességgel tárgyalták ki a szombati diszkós kalandokat, ügyet sem vetve az égő fültövekkel odakagylózó elsősökre. Így éltük át esténként együtt, amint Józsi vagy Béla előbb csak lassúzni kért, aztán a nyakhajlatba nyelvelt. Nem sokkal később pedig már az autóját is megmutatta odakint a kultúrház mellett, s milyen szerencse, hogy Józsi vagy Béla autószerelő volt, mert így hatalmas autókkal járt mindig, könnyen dönthető első ülésekkel… S talán mesélés közben finoman még csettintett vagy csücsörített is az a száj, amelyik a sorban előttem, néhány vékony kis ráncocskával a szegletében most a visszajáró aprót számolgatja félhangosan.

Doros Judit