„Megérett a meggy” - Nem is mindig savanyú

Bár már nő a friss meggy fogyasztása, még mindig inkább befőttet vásároljuk, pedig számos jótékony élettani hatása van a most érő gyümölcsnek.

A meggyet már az ókorban is ismerték a Földközi-tenger vidékén és Perzsiában. A magyar neve finnugor eredetű, ami azt jelzi, hogy már a honfoglalás előtt is ismerték. Magyarországon a termesztésének és a fogyasztásának nagy hagyománya van, ennek köszönhetően világviszonylatban is az egyik legnagyobb meggytermelőknek számítunk – olvasható a Wikipédián.

Jobb lesz, mint tavaly

Hazánkban mintegy 14 ezer hektáron termesztenek meggyet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint a tavalyi termés 59,8 ezer tonna volt, idén ennél jobb eredményre számítanak. A magyarországi éves meggyfogyasztás 15 ezer tonnára tehető, ennek mintegy 30 százalékát frissen fogyasztjuk, de még a meggybefőtt a kedveltebb formája – írta az MTI.

Jót tesz

100 gramm meggy 213 kJ/51 kcal energiát tartalmaz. Nagy része, 85 százaléka víz. Serkenti az idegek, a máj és a vese működését is, vízhajtó , vértisztító hatású, vérszegénység ellen is kiváló. Enyhíti az ízületi megbetegedés okozta fájdalmakat, illetve a fejfájást. Segíti a vitaminok felszívódását, de sok vitamint - A-, B1-, B2-, C-vitamin - és ásványi anyagot - kalcium, kálium, magnézium, vas, cink – is tartalmaz. A nagy mennyiségű B- vitaminok segítik a keményítő és a fehérje feldolgozását. A savas meggy serkentőleg hat az emésztésre és a belek mozgására. A bogyós gyümölcsökhöz hasonlóan kimagasló mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, amelyek antioxidáns hatásúak. A leve segít megőrizni a vénák falának rugalmasságát, és ezáltal a visszérbetegségek elkerülését és hatásosan kezeli a meghűlést – írja a Vitaminsziget.

A meggy levelét régen dohány helyett használták. Gyógytea-keverékek alkotóiként segíti a vizelet-kiválasztást és kiváló köhögéscsillapító, gyulladásgátló hatású és puffadás esetén is jótékony. A szárából készített tea a szívműködésre, a vérnyomásra is pozitív hatással van, sőt még fogyaszt is.

Termése különösen értékes, fogyasztják nyersen, főzve vagy fagyasztva. Íze sokféle lehet, vannak egészen édeskés fajták, és savanyú változatok is, bár az érés előrehaladtával minden fajta egyre édesebb lesz. Fényes, ép szemeket érdemes választani, A legjobb, ha minél hamarabb megesszük, vagy befőzzük- Érettségi fokától függően azért akár egy hétig is tárolhatjuk a hűtőben. Mélyhűthető is, de főleg befőtt és lekvár formájában szokás tartósítani. Készülhet belőle leves, mártás, kompót, gyümölcslé, bor és sütemény és tehetjük gyümölcsturmixba, gyümölcssalátába is – ajánlja a Mindmegette.