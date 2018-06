Steve Bannon: Orbánnal a történelem jó oldalán állunk

Trump elzavart tanácsadója a The Spectator hasábjain örvendezett annak, hogy a magyar kormányfő elzavarta Soros Györgyöt és alapítványát.

Nehéz volt nem úgy érezni, hogy a történelem jó oldalán állunk - összegezte tapasztalatait Steve Bannon amerikai alt-right újságíró, miután találkozott Európa legismertebb jobboldali-populista politikusaival, Matteo Salvinivel és Orbán Viktorral.

A szerző a brit konzervatív The Spectator oldalain örvendezett az illiberális felfogás terjedésének: szerinte a magyar miniszterelnök, és az olasz belügyminiszter (A Liga mozgalom politikusa) a demokrácia új meghatározását adták Európának, a liberalizmus elvetésével. „Ezek az emberek az Európa-szerte zajló változások tényleges hajtóerői” - írta Bannon, aki külön kiemelte, hogy Orbán gyakorlatilag elzavarta Magyarországról Soros Györgyöt és a Nyílt Társadalom Alapítványt.

Soros évekig rossz szándékú befolyást gyakorolt az európai és az amerikai politikára, de most mindez visszahullik rá, és "honnan lehetne ezt jobb helyről végignézni, mint Magyarországról, (Soros) szülőhazájából" - idézi sorait az MTI.

Otthon kitagadták, Budapesre jó lesz

Steve Bannon az amerikai Breitbart lap igazgatója, később pedig DonaldTrump stratégiai tanácsadója volt, de mindkét pozíciójából távoznia kellett nyilatkozatai, illetve az amerikai elnök családját megbélyegző könyve miatt.

Személye a magyar kormánynak a botrányok ellenére is ideális volt (akár csak a meleg szélsőjobbos, pedofil gondolatokkal kacérkodó Milos Yiannopoulosé), így Bannont is meghívták a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet rendezvényére, Bannon közpénzből megszervezett előadására – állítólagos helyhiány miatt – az ellenzéki sajtó be sem juthatott, bár a programon sok hely maradt üresen; később pedig élő videóközvetítését is lekapcsolták.