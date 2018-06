„Itt nincs Fidesz-ügynök”

Szél Bernadett is az LMP fegyelmi bizottsága elé került – jelentette be a párt volt miniszterelnök-jelöltje, újraválasztott társelnöke lapunknak adott interjújában.

- Ahhoz képest, hogy pár napja a parlamentben megmosolyogta Gyurcsány Ferencet, csak ön és a volt miniszterelnök folytatja az ellenzéki pártvezetők közül úgy, mintha mi sem történt volna április 8-án.

- Miután előrehozott tisztújítást kértem, a pártom megerősített a tisztségemben. Nyilván tisztában vagyok a politikai felelősségünkkel. Voltak itt különböző manőverek, amelyek megpróbáltak az LMP-re kenni az összes felelősséget, de én vagyok az az ember, és mi vagyunk az a párt, amelyik egyedüliként az ellenzéki palettán a teljes együttműködést javasolta. Nem kevés energiát fektettem arra, hogy Gyurcsány Ferenctől, Vona Gáborig megpróbáljak egy olyan megállapodást létrehozni, amelynek az lett volna az eredménye, hogy 58 körzetben egy jelölt áll a Fidesszel szemben. Így finoman szólva sem lett volna kétharmad.

- Ahogy akkor sem, ha például Ungár Péter képes gesztust gyakorolni a fővárosi választókerületében.

- Elég gyakran megfordulok ott és rengeteg ember azt mondta: azért szavaztak Ungár Péterre, mert képtelenek lettek volna a DK-s jelöltre voksolni. Senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy a lelkiismeretével, értékeivel szemben szavazzon. Én is elkezdhetném ezt a játékot, az én körzetemben pár száz szavazaton múlott a győzelmem. Ha mondjuk a Kétfarkú Kutyapárt gesztust gyakorol, behúztuk volna a Pest 2-es körzetet. De mondhatnám a Jobbikot is, ők nemhogy nem léptek vissza, hanem aktívan kampányoltak ellenem. Lehet persze hibáztatni másokat, de ez a vesztesek játéka, amibe nem fogok belemenni. Direkt a médiában is visszafogtam magam, holott rendszerint nem tudtam úgy bekapcsolni a televíziót, hogy ne az LMP-t gyalázta volna egy politikus. Inkább el kellett volna gondolkodni azon, hogy mennyire szerencsétlen dolog az összefogást, együttműködést „a” témává tenni egy választási kampányban. Az LMP-n belül most rendezzük a sorokat, hiszen a választás után ellenzéki oldalon mindenki padlót fogott. Volt, aki azt mondta, hogy köszöni, ennyi volt és elvonult. Szeretném hozzátenni, hogy értékes politikusokat veszítettünk.

- Vona Gáborra gondol?

- Ez egy bók Vona Gábornak, igen. Fontos kezdeményezése volt, hogy demokratizáljon egy olyan pártot, amely szélsőségesként lépett a porondra.

- Ön maradt az LMP vezetésében, viszont a teljes elnökség lecserélődött. Keresztes László Lóránt társelnök már Schiffer András lelépése után is esélyes volt, mit szólt volna hozzá 2016-ban?

- Az LMP-ben akkor mindenki egyetértett abban, hogy Hadházy Ákosnak kell lennie a társelnöknek. Az is jelzés, hogy most Keresztesnek nem volt kihívója. Az LMP-ben úgy látom, hogy van egy olyan szokás, ha valakit pártakaratból szeretnénk pozícióban látni, akkor nem indul ellene senki.

- Ez nem tűnik túl demokratikusnak.

- Olyan tábor volt Keresztes mögött, amelyből mindenki érezte, hogy jól tudja majd folytatni a párt vezetését. Ez nem demokrácia deficit, hanem sokkal inkább az, hogy mi be tudunk állni valaki mögé.

- Miközben rendezik a sorokat, Hadházy Ákost két évre kivonták a forgalomból, de a volt társelnökön kívül büntetik azokat is, akik visszaléptek más pártok jelöltjeinek a javára.

Én is a fegyelmi bizottság elé kerültem. Olyan eljárás rendünk volt, amelyet a kampány hevében nem tudtunk teljesíteni. Végérvényesen kiderült számomra, hogy a titkári posztunknak olyan túlhatalma volt, amit társelnöki, sőt miniszterelnök-jelölti szinten sem tudtunk kompenzálni.

- Önnel szemben miért indult eljárás?

- Az országos elnökség nem tudott dönteni a visszalépésekről, hiszen a tanácsunk elé sem kerülhettek ezek a dolgok. Nem azért kapott bárki büntetést, mert visszalépett, hanem mert nem tudtuk betartani az LMP szabályait. Miniszterelnök-jelöltként teljes politikai felelősséget vállaltam a párt választási eredményéért. Ezt azért is tettem, mert szerettem volna elkerülni, hogy bárkit meghurcoljanak. Társelnökként nem tudok semmilyen kontrollt gyakorolni az etikai bizottságra – és ez így helyes. Első fokon felmentettek, most értesültem róla, hogy fellebbezés történt az ügyemben, ami így másodfokra került.

- Tehát „működési hiba” miatt büntette meg az LMP a miniszterelnök-jelöltjét és a társelnökét is.

- Nem akarom azt mondani, hogy nem voltak viták a párton belül. A kampány gyors volt, az eljárásaink bonyolultak, a titkárnak, Sallai Róbert Benedeknek pedig túl sok hatalma volt. Mi a vitáinkat a Sallai Róbert Benedek, Hadházy Ákos afféron kívül demokratikusan játszottuk. Hadházy – miután bejelentette, hogy semmilyen tisztséget nem akar vállalni a pártban – felvette a mandátumát, beült a frakciónkba és továbbra is elkötelezett, hogy folytassa a szisztematikus munkáját.

- Másfél évre kapott mandátumot az új elnökségük. A 2019-es önkormányzati és EP-választáson figyelembe veszik a választási matematikát, azaz keresik majd a koordinációt?

- A 2018-as választáson csak a teljes körű együttműködés működött volna, a választási eredmény után is ez az állításom. A most következő időközi választásokon, Józsefvárosban, illetve a Belvárosban és Veszprémben is látszik, hogy az ellenzéki pártok érdemben beszélnek egymással, és örülök, hogy ezt nem a médián keresztül teszik. Teret adnak olyan embereknek, akik helyben beágyazottak, hitelesek. Talán levonták a tanulságot. Az elvi szintű együttműködésről pedig továbbra is azt gondolom, hogy a Momentummal ésszerű lenne szorosabbra fűzni a viszonyt. A Jobbiknak pedig el kell végeznie a tisztulást, hiszen náci, rasszista alakulattal nem tudunk beszélni.

- Ábrahám Júlia egykori elnökségi tag azt nyilatkozta lapunknak, hogy az LMP-n belül két tábor van, és csak az egyiknek a legfontosabb a kormányváltás. Ön hova tartozik?

- Én nem így látom, nincsenek táborok a párton belül. Tudatában vagyunk annak, hogy Orbán Viktor túlhatalmával szemben nincs sok esélyünk semmilyen érdekérvényesítésre, és természetesen prioritás a kormányváltás. Az egész világon az a tét – miként azt a zöldek, már a 60-as, 70-es években jósolták – hogy a populista, demagóg politikusok kerülnek hatalomba, vagy azok az emberek jönnek, akik képesek például a menekültválságra valós megoldásokat adni. Kétségkívül a megoldások nem magyarázhatóak el könnyen. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország le van zárva, ide nem jöhet be senki. Erre közpénzből brutális kampányt húzott fel, az egész ország a migránsoktól retteg. A probléma viszont nincs megoldva. Abban egyébként valóban nem volt egységes a párt, hogy a baloldali blokkal szükséges-e a megegyezés.

- Melyik oldalon állt a vitában?

- Szerintem az derült ki, hogy egyes körzeteben a taktikai együttműködés akkor sem kerülhető meg, ha teljes körű együttműködésre nem hajlandóak a többiek. Jobb lett volna, ha szeptember elején tartunk egy LMP-kongresszust, amelyen tisztáztunk volna mindent.

- Mennyivel tartoznak Ron Werbernek?

- Ez furcsa válasz lesz, de én a miniszterelnök-jelöltje voltam az LMP-nek, a tanácsadói szerződéssel nem foglalkoztam. A részleteket így nem ismerem, de a sikerdíjat erősen vitatom. A választáson maximum Orbán Viktornak volt sikere, vele pedig tudtommal nem dolgozott Ron Werber. A jogos követeléseket remélem minél gyorsabban és minél békésebben el tudjuk rendezni.

- Az Werber ötlete volt, hogy Szél-kormánnyal kampányoltak, miközben a közvélemény-kutatások még csak meg sem közelítették ezt a vágyat?

- Én már februárt elején úgy kezdtem a mondataimat, hogy csak erős LMP-vel lehetséges bizonyos célokat elérni. Amikor azt érzékeltem, hogy rengeteg probléma van a koordinációval, akkor azt mondtam: mindenki vigye el a saját szavazóit az urnákhoz, technikai koalíciót javasoltam, a demokratikus választások alapjainak megteremtéséig. Sok politikus mondott sokfélét, én az LMP miniszterelnök-jelöltjeként őszintén reménykedtem, hogy Orbán Viktor túlhatalmát zárójelbe tudjuk rakni. Voltak hibák a kampányunkban, de azt is tudom, hogy ezt az országot nem lehet cserben hagyni.

- Volt olyan fideszes politikus, aki védettnek számított a kampányban?

- Nem volt, de amúgy sem az a párt vagyunk, aki visszafogná a kritikai megjegyzéseit bárki irányába.

- Hány Fidesz-ügynök van az LMP-ben?

- Elképzelhetetlennek tartom, hogy akár egyetlen is legyen, a párt immunrendszere nagyon erős. Hozzáteszem nem egyszerű belépni sem, ugyanis, ha valaki bekerül, súlyos döntéseket hozhat. Engem is hosszú ideig „vizsgáltak” anno.

- Hadházy Ákos nem egészen így látta.

- Hadházy nekem azt mondta, ő nem állította azt, hogy vannak beépített emberek a pártban. Nem akarom sem a médiát, sem a volt társelnököt hibáztatni, valószínűleg félreértés történt. Egy tény van: itt egy Fidesz-ügynök sincs.

Névjegy 1977. március 9-én született Pécsett. Férjével és két gyermekével Budakeszin él. 2000-ben közgazdászként végzett a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén, ahol szociológiából 2011-ben doktori címet szerzett. Dolgozott a versenyszektorban, a Philip Morris Magyarország Kft.-nél a fiatalok dohányzás prevenciós programját szervezte. 2002-ben a Menedék–Migránsokat Segítő Egyesület emberjogi szervezetének volt programvezetője, majd a MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájánál volt fiatal kutató, később a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa lett. Angol és német nyelven beszél. 2013-tól az LMP társelnöke és frakcióvezetője, 2017-től a párt miniszterelnök-jelöltje volt.

Batka Zoltán, Zoltai Ákos