Mészáros-birodalom: növekedés határok nélkül

A Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó, Orbán Viktor kormányfő közeli barátja érdekkörébe tartozó két holdingcég, a Konzum- és az Opus növekedésének úgy tűnik nincs határa. Annak ellenére, hogy idén kora tavasszal Jászai Gellért a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója, az Opus igazgatósági tagja még azt nyilatkozta, hogy nem szeretnének újabb tőzsdei cégeket vásárolni. Egy ideig ehhez tartották magukat, ám újabban már semmi sem zavarja Mészáros embereit abban, hogy kis gömböc módjára szinte nap, mint nap tovább hizlalják a portfóliót.

Optimistán beszélt Fekete Péter a Világgazdaság konferenciáján a Konzum Nyrt. - melynek vezérigazgató-helyettese -, és társholdingja, az Opus jövőjéről. Állítása szerint a lakossági és az intézményi befektetők egyaránt fontosak a számukra. Fekete Péter kifejtette, hogy számukra nem az az igazi siker a (Mészáros)-papíroknál, hogy hány százalékkal, hanem hogy hányszorosára növekedett az árfolyamuk.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tatozó Konzum kiterjedt portfóliójában az idegenforgalom (Hunguest), a pénz- és tőkepiac (MKB), az energetika és az ingatlanpiac (volt FHB-székház) cégei szerepelnek. A szintén az oligarchához sorolható Opus a termelőipar (SVT-Warmsler Salgótarjáni Tűzhelygyár), a mezőgazdaság, a média/IT szektor (Mediaworks) és az energetika (Mátrai Erőmű) területén fektet be. Amellett, hogy a holdingcégek tőzsdei szereplők, akad leányvállalat, például az Appeninn (egyes Spar-üzletek), amelynek főprofilja az ingatlangazdálkodás és -vagyonkezelés. Terveik ambiciózusak: öt éven belül hatszorosára is növelnék a társaság bruttó eszközértékét - derült ki a Világgazdaság által szervezet tegnapi tőzsdekonferencián.

Fekete Péter bejelentette, hogy a Konzumban és az Opusban is lesznek tőkeemelések, így a Konzum saját tőkéje 60 milliárd forintra nő majd, az Opusé pedig 125 milliárd forintra (a jelenlegi tízszeresére) emelkedik. Tervek szerint július végén új Konzum-részvényeket vezetnek be a tőzsdére.

A cégcsoport ezen a héten tette közzé a 4iG informatikai cégben történt tulajdonszerzését. Ez alapozza meg - egyfajta platformként -, hogy a csoport informatikai érdekeltségeit, köztük a Takarékinfót közösen tudják kezelni - erről Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója, az Opus igazgatóságának tagja beszélt. Technikai kérdés, de a Konzum a jövő heti rendkívüli közgyűlésén a részvényesek a papírok tizedeléséről is szavazhatnak majd. A tapasztalatok szerint az alacsonyabb névérték nagyobb tőzsdei forgalmat generál. A két holdingcég összevonásának lehetőségét is vizsgálják, vannak érvek a fúzió mellett és ellene is – mondta Jászai Gellért. A két cég együttes piaci kapitalizációja 1,5 milliárd euró körül lehet a konszolidációk után, ami körülbelül akkora, mint a Magyar Telekom tőzsdei értéke. Hátrányt jelenthet viszont, hogy a két holdig különféle iparágakba fektet be, egy összeolvadás így az intézményi befektetők számára megnehezítheti a cég részvényének az elemzését - fűzte hozzá az üzletember.

Bonta Miklós