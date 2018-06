15 milliárdos vagyona van Ungár Péternek

A leadási határidő előtt közzétette vagyonnyilatkozatát az LMP-s politikus. Mint kiderült, a korábban becsültnél jóval több pénze lehet.

Nem várt a hivatalos határidőig, az már korábban nyilvánosságra hozta vagyonnyilatkozatát Ungár Péter. Az ellenzéki politikus bevallása alapján 79 millió forint megtakarítása van részvényben. Ezen kívül közel 91 millió forint követelése van pénzintézettel szemben (8 millió devizában) és van 106 millió forint követelése egyéb szerződés alapján. Tartozása nincsen.

Az Indexnek küldött összesítés szerint Ungárnak 17 százalékos tulajdonrésze van a testvérével és édesanyjával, Schmidt Máriával közös cégükben, a Pió-21 Kft.-ben. A családi cégük jelenleg a BIF (Budapesti Ingatlan Nyrt.) részvényeinek 90 százalékát birtokolja.

Ezen kívül a parlament legfiatalabb politikusa a BIF részvényeinek 3 százalékát személyesen is magáénak tudhatja, ezek a papírok képzeik a képviselő vagyonának oroszlánrészét. Ungár vagyonnyilatkozatából az is kiderül, hogy az Azonnali.hu híroldalt kiadó cég 90 százalékát vásárolta meg. A politikus korábban ajánlatot tett a Magyar Nemzet kiadójára is, de egyes források szerint sokallotta a Simicska Lajos által kért 1,5 milliárdos árat – ugyanakkor a nagyvállalkozó is tarthatott attól, hogy Ungár vételével Fidesz-közeli körökhöz kerülhet a konzervatív ellenzéki napilap.

A vagyonomat megbecsülni nagyon nehéz egy nyilvános részvénytársaságnál, de ami csak az enyém, az mondjuk 15 milliárd forint. Ez úgy jön ki, ha optimistán beszélünk a részvény árfolyamról