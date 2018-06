Lépéshátrányban a Mercedes

A címvédő Lewis Hamiltonék minőségi probléma miatt csak Franciaországban használhatják az új fejlesztésű motort, miközben a riválisok már a hétvégi Forma-1-es Kanadai Nagydíjon bevetik a frissítéseiket.

Kanadába érkezett a száguldó cirkusz, Monrealban pedig bizonyosan izgalmasabb futamot láthatnak a rajongók, mint két hete Monacóban. Noha mindkét helyszínen utcai pályán versenyeznek, a két aszfaltcsík nem is különbözhetne jobban egymástól. Kanadában várhatóan nagyon gyors tempó, ádáz verseny és sok előzés várható. A Renault és a Honda is nagy motorfejlesztést eszközölt, amitől sokat várnak. Noha a Mercedes is hasonlóan szeretett volna cselekedni, a német gárda és a partnercsapatai egy minőségi probléma miatt csak két hét múlva, Franciaországban használhatják a frissítést.

Adrian Newey, a Red Bull főtervezője ugyanakkor nem számít nagy teljesítménynövekedésre, a számítások szerint az új motor mindössze egy tizedmásodperces fejlődést jelent majd, ami a jelenleg a Ferrari és a Mercedes mögött számított öt-hat tizedmásodperc ötöd részét jelenti.

S ha már az erőforrások szóba kerültek, hosszú ideje megy a találgatás, hogy melyik motorszállítót választja a Red Bull a 2019-es esztendőre. „Tárgyalásokat folytatunk a témában” – mondta Helmut Marko, az istálló tanácsadója. – Az a tervünk, hogy az Osztrák Nagydíjig döntünk a motorszállító kérdéséről, és ha lehetséges, akkor a versenyzőkéről is" – mondta Marko. Az Osztrák Nagydíjat június 29. és július 1. között rendezik, vagyis néhány héten belül fény derülhet arra, mi lesz a Red Bull és a Renault kapcsolatából, valamint fény derülhet akár Daniel Ricciardo jövőjére is. Az ausztrál pilótának a szezon végeztével lejár a szerződése, s a hírek szerint arra vár, ülést kaphat-e a Mercedesnél vagy a Ferrarinál.

Ami pedig Forma-1 jövőjét illeti, az amerikai Liberty Media minden téren igyekszik megreformálni és fenntarthatóvá tenni a sportágat. „Néhány igen alapvető kérdésre kell választ találnunk” – nyilatkozta Steve Nielsen, aki a Forma-1 jövőjével foglakozó szakértői stáb egyik tagja. – A nézettség csökkent. Már van egy kis javulás, de a Forma-1-nek változásra van szüksége, hogy szélesebb közönséget tudjon megszólítani. Talán rövidebb versenyek kellenek, vagy kevesebb szabadedzés, és több hirtelen halál jellegű helyzet. Az emberek más és más módon kapcsolódnak a sportokhoz, nem mindenki szereti a szombat és vasárnap délutánját erre áldozni” – mondta Nielsen.

A Liberty Media emellett abban is gondolkodik, hogy az épített pályák helyett egyre több utcai verseny kapna helyet a naptárban. Miami mellett Vietnám, Koppenhága, Berlin és London érkezéséről is lehetett hallani az elmúlt időszakban, ráadásul ezek a helyszínek a város szívében látnák vendégül a királykategória mezőnyét. Mindez pedig azzal járhat, hogy meghosszabbodik a szezon, sajtóhírek szerint 2019-ben már decemberig is eltarthat majd az idény.

Akármennyi új helyszín is vár bemutatkozásra a következő években, a Liberty Media politikáját látva egyértelműnek tűnik az irányvonal: globálisan kívánnak terjeszkedni, a nagyobb médiajelenlét miatt szeretnék elérni, hogy a naptári év egészében témát szolgáltasson az F1, a városi aszfaltcsík pedig közelebb hozhatja az emberekhez a versenysorozathoz.

A hétvége programja

Péntek

1. szabadedzés: 16.00-17.30 – M4 Sport

2. szabadedzés: 20.00-21.30 – M4 Sport

Szombat

3. szabadedzés: 17.00-18.00

Időmérő edzés: 20.00-21.00 – M4 Sport

Vasárnap

Verseny: 20.10 – M4 Sport

Az időpontok magyar idő szerint értendők.

Korom Milán