Magyarországon is betiltaná a nejlonzacskókat a Greenpeace

Az eldobható műanyag szatyrok betiltásáért indított aláírásgyűjtési akciót a Greenpeace. Kutatások szerint már a Duna és a Tisza is műanyaggal szennyezett.

Az idei, a műanyag-szennyezést középpontba állító Környezetvédelmi Világnap alkalmából a héten megírtuk, hogy bolygónkat szinte már elborítja a hulladék: naponta 3,5 millió tonna szemetet, jelentős részben műanyagot termelünk. Az Európai Unióban évente nyolcmilliárd műanyag zacskó landol a kukában. A magyarok különösen zacskómániások, és Lengyelországban, Portugáliában és Szlovákiában is 450-et használnak évente, szemben a dánok és a finnek évi négy darabjával. Néhány ország – Franciaország, Olaszország és Kenya – már betiltotta az egyszer használatos műanyagok használat.

Magyarországon a Greenpeace kezdett aláírásgyűjtési akcióba, mint a honlapjukon írják: „követeljük együtt a kormánytól, hogy hazánk is csatlakozzon azokhoz az országokhoz, akik meghozták a felelős döntést: betiltják az eldobható nejlonszatyrokat.” Minden percben egy teherautónyi műanyag szemét kerül az óceánokba. A legfrissebb kutatások szerint ráadásul a hazai folyók, a Duna és a Tisza is mikroműanyag részecskékkel szennyezettek. Sőt műanyagdarabok vannak már a csapvízben és a palackozott vizekben is – figyelmeztetnek.

Januárban már beszámoltunk róla, hogy a mérések szerint jelentős, az európai mérésekhez hasonló mennyiségű mikroszkopikus méretű műanyagdarab úszik a Tiszában, más vizsgálatok szerint pedig a csapvízben is kimutatható mennyiségben jelen van. Az egyelőre kérdéses, hogyan jut be a mikroműanyag az ivóvízbe, mint ahogy az is, milyen hatásai lehetnek annak, ha ezek bejutnak a szervezetbe.