Vigyázzon, hogy ne legyen úszófüle!

A strandolás kellemetlen velejárója lehet, különösen gyermekek és fiatalok körében fordul elő gyakran. Megelőzéséről és kezeléséről dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, a Fül-orr-gége Központ orvosa beszélt.

Illusztráció: AFP

Mitől lehet?

A köznyelvben úszófülként ismert otitis externa a hallójárat betegsége, amelynek kialakulásában a tartós nedvesség döntő szerepet játszik. A felázott hallójárat érzékeny bőre sérülékennyé válik, így a kórokozók könnyen megtelepedhetnek és gyulladást, gombás fertőzést is előidézhetnek.

Tünetei

A külsőfül gyulladása erős fájdalommal jár, amely gyakran az éjszakai alvást is nehezíti. Sok esetben a fül környéke is igen érzékeny lehet. Ezen kívül fülfolyás, halláscsökkenés, hőemelkedés, láz is jelentkezhet előre haladott, súlyos hallójárat gyulladás esetén.

Kezelni kell!

Kezelés nélkül a fájdalom erősödése várható, így javasolt mielőbb orvoshoz fordulnunk, aki vizsgálat, a hallójárat kitisztítása után rendszerint gyulladáscsökkentő fülcseppet ír fel. A hatás szinte órákon belül jelentkezik, a fájdalom csökken. Bizonyos esetekben antibiotikum szedésére is szükség lehet, és fájdalomcsillapító- és gyulladáscsökkentő készítmények is javasoltak - mondta a fül-orr-gégész A betegség rendszerint néhány nap alatt meggyógyul, de fontos, hogy addig ne érje víz a fül területét.

Még jobb megelőzni

Mivel a betegség kialakulásában döntő szerepet játszik a fül bőrének felázása, ezért ha fürdés, strandolás után úgy érezzük, víz ment a fülünkbe, a fej oldalra fordításával és óvatos rázással igyekezzünk mielőbb eltávolítani. Rendszeresen sportolók, vagy akik hajlamosak a hallójárat gyulladásra, érdemes egyénileg készíttetett, pontosan illeszkedő füldugót használni.

A betegség kialakulásának kockázatát növelik a kisebb – gyakran helytelen fültisztítás közben keletkező – sérülések is, ezért fültisztító pálcika helyett paraffinolaj, vagy ahhoz hasonló speciális készítmény használata javasolt. Nem jó túl gyakran tisztítani, a fülzsír ugyanis fontos védelmi funkciót tölt be a fülben. Ne piszkáljuk a fület, mert felsérthetjük az érzékeny bőrt. És javasolt a fület védeni a kozmetikumoktól is, mert például a hajspray irritálhatja a bőrt - ajánlotta dr. Holpert Valéria.