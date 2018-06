Kizárták a Jobbikból Toroczkai Lászlót

A Jobbik etikai és fegyelmi bizottsága csütörtökön egyhangú határozattal kizárta a pártból Toroczkai László ásotthalmi polgármestert, a párt korábbi alelnökét – erősítette meg a párt pénteken a már korábban sejthető döntést. Az etikai eljárás Sneider Tamás pártelnök és Gyöngyösi Márton frakcióvezető beadványára indult. A csütörtöki tárgyaláson Toroczkai László nem jelent meg és írásban sem nyújtott be védekezést.

Az etikai bizottság határozata szerint Toroczkai – aki alulmaradt a párt legutóbbi elnökválasztásán – súlyos fegyelmi vétséget követett el, és megsértette a párt alapszabályát. Többek közt azt a rendelkezést, amely kimondja, hogy a Jobbik minden tagjának kötelessége tartózkodni az olyan magatartástól, amely sérti a párt szabályzatait, testületeinek határozatait, programját, érdekeit, illetve jó hírét.

A testület szerint egyértelműen sérelmes volt a Jobbik számára, hogy Toroczkai a párton belüli vitákat a sajtó nyilvánossága előtt folytatta le és nem a belső fórumokon. Toroczkai a tisztújítás után nem tudott belenyugodni a szavazás eredményébe, ezért „sajtóturnéba” kezdett, nyilatkozataival pedig vagy valótlan tartalommal osztott meg belső információkat. A közleményben az is áll:

„A fegyelmi bizottság bizonyítottnak találta azt is, hogy Toroczkai László már jóval a tisztújítási időszak előtt belső információkat juttatott el a Jobbikkal ellenséges kormánypárti média részére az országos elnökségi üléseken történtekről.”

A határozat szerint a Toroczkai által tervezett platformalapítás alapszabály-ellenes volt, mert ilyen, belső szervezet létrehozására nincs semmilyen lehetőség. A sajtónyilatkozatok alapján pedig úgy látták, a lépésével Toroczkainak valójában nem egy új, eddig nem létező, párton belüli szervezeti egység létrehozása, hanem a Jobbik megosztása és bomlasztása volt a célja.

"Kihirdették a koncepciós ítéletet" - kommentálta Toroczkai a döntést. "Azt írják, hogy a platformalapítással a pártot akartuk szétszakítani, pedig a Dúró Dóra és ellenem indított hadjárat - amely lejárató kampányokat, a tagok, küldöttek zsarolását, végül a kizárásunkat is tartalmazta - fogja végül valóban kettészakítani a Jobbikot" - tette hozzá. Hazaárulókkal való titkos együttműködésekre is utalt a politikus, konkrétumok nélkül. A néppártosodás kapcsán úgy fogalmaz, pillangóból lett hernyó: "minket azért kellett kiszorítani, végül kizárni, mert ezt akadályoztuk, s gátjai lehettünk volna az egész átalakulást levezénylő, Sneider Tamás elnökségét is kitaláló Vona Gábor visszatérésének".