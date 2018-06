Meghalt Anthony Bourdain

Holtan találták Anthony Bourdain tévés sztárséfet egy franciaországi hotelszobában – írja a BuzzFeed. A 61 éves amerikai séf a Parts Unknown című sorozat forgatása miatt tartózkodott az Strasbourgban, holttestét péntek reggel találta meg az egyik közeli barátja. A CNN közölése szerint öngyilkos lett.

Bourdain 2000-ben vált igazán ismertté, amikor megírta a Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly című könyvét. Első televíziós műsora a Food Networkön futó Cook's Tour volt, három évvel később pedig a Travel Channelhez szerződött, ahol Anthony Bourdain – Fenntartások nélkül (Anthony Bourdain: No Reservations) címmel volt műsora. Két Emmy-díjat is nyert, 2013-ban szerződött a CNN-hez.