Énekszó a Palotanegyedben

A záróesemény, a közös éneklés fiesta hangulattá alakul – meséli Szemere Katalin, a Magamnál jobban 2.0 kórus tagja az idei, immár hatodik Kórusok Éjszakája előtt. - Másfélszer énekeltünk eddig ezen a rendezvényen, tavalyelőtt hivatalos meghívott fellépőként, egyszer pedig egy flashmob résztvevőjeként - utal közös történetükre. - Felnőtté válva hosszú évekig vágytam arra, hogy ismét kórusban énekelhessek. 2013-ban Fischer Ádám vezényelt az oktatási szegregáció elleni demonstráción, ahol bárki – köztük én is - énekelhetett a világhírű karmester irányításával. A tiltakozást megelőző próbákat Incze Zsóka tartotta, aki később a Magamnál jobban kórust karvezette. Jelentkeztem és azóta énekelek rendszeresen – kötötte össze közéleti és az éneklés iránti érdeklődését az újságíró Szemere Katalin, aki idén is fellép a tavaly ősz óta Juhász Bence, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterszakos hallgatója által irányított 16 tagú kórussal. - A szervezők azt kérték: énekeljünk afrikai dalokat, így az is lesz a műsorunkban spirituálé, ófrancia madrigál és Bernstein kánonja mellett - folytatja a Kórusok Éjszakáját nézőként és fellépőként is ismerő Szemere Katalin.

A Kórusok Éjszakája kulturális fesztivált a Csíkszerda Kórus tagjai egy németországi példa után álmodták hazai helyszínre 2013-ban. A Palotanegyed különleges akusztikát biztosító szabad terei, belső udvarai jó választásnak bizonyultak a mára annyira népszerűvé vált rendezvényhez, hogy a sok jelentkező közül referencia felvételek alapján válogathatnak a rendezők. - Feltétel, hogy a kórus amatőr legyen, de nem a megszólalás minőségét, hanem a tagok státuszát tekintve, a fellépők közül senki sem ebből él – említi Borbás Réka, az esemény fő szervezője. - Ma már nem ciki kórusban énekelni, ezt jelzi, hogy a nagyobb városokban egyre népszerűbb a műfaj, amely nem csupán zenei élményt, hanem közösségi érzést is nyújt a résztvevőknek. Ezen az estén pedig az éneklők örülnek, hogy kimozdulhatnak eddig megszokott beltéri környezetükből, és utcán éppúgy énekelnek, ahogy belső udvarokon, a lakók pedig egész évben várják a kórusmuzsikát – fejezi be Borbás Réka.

Kórusok Éjszakája

június 9.

Budapest, Józsefváros, Palotanegyed

Az utcai flashmobok és események (a programok nagyjából fele) ingyenes.

