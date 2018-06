Elszabadult a pokol a Jobbikban

Csúnya vége lett a belviszálynak: Toroczkai Lászlót kizárták, Dúró Dóra és Novák Előd kilépett. Új szélsőjobboldali párt a láthatáron.

Alulról építkező őszinte mozgalomból egy elvtelen, hazug bizniszpártot csináltak. Ez egy fordított átalakulás volt, a Jobbik esetében a pillangóból lett hernyó – közösségi oldalán nem finomkodott a jelzőkkel Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, amikor hivatalossá vált, hogy az etikai bizottság kizárta a pártból.

Toroczkai, miután a Jobbik tisztújító kongresszusán szoros versenyben alulmaradt Sneider Tamással szemben, Mi Magunk néven platformot alapított. Illegitimnek tartott lépése miatt a párt vezetői fegyelmit indítottak. Az etikai bizottság csütörtök este tárgyalta az ügyét. Toroczkai el se ment: lapunknak azt mondta, koncepciós eljárás folyik ellene.

Nagy valószínűséggel az se változtatott volna a döntésen, ha Toroczkai végigjátssza a meccset, és részt vesz az ülésen. Így viszont az etikai bizottság hivatkozhatott rá, hogy „a szabályszerűen beidézett Toroczkai László nem jelent meg és írásban sem nyújtott be védekezést”.

A Jobbik pénteken egyebek mellett azzal indokolta a kizárást, hogy Toroczkai a tisztújítását követően nem tudott belenyugodni a szavazás eredményébe, sajtóturnéba kezdett. A belső információkat nem csupán tényszerűen, hanem azokat nem egyszer torzítva, valótlan tartalommal tárta nyilvánosság elé. Az etikai testület bizonyítottnak találta azt is, hogy Toroczkai László már jóval a tisztújítási időszak előtt belső információkat juttatott el a Jobbikkal ellenséges kormánypárti média részére az országos elnökségi üléseken történtekről.

A platform létrehozásával Toroczkai célja a Jobbik megosztása és bomlasztása, a párt szándékos gyengítése volt – magyarázta az etikai bizottság, miért „nem tudott más döntést hozni, mint a kizárás”.

Toroczkai visszautasította a vádakat. Szerinte inkább az volt a gond vele, hogy gátja lett volna az egész átalakulást levezénylő, Sneider Tamás elnökségét is kitaláló Vona Gábor visszatérésének. Vona ugyanis „nem tudja elengedni a hatalom gyűrűjét, nem tud a miniszoknyás kíséret nélkül élni”.

Az etikai bizottság döntésének ismeretében Dúró Dóra és férje, Novák Előd is bejelentette, hogy elhagyja a Jobbikot. Novák Elődöt két évvel ezelőtt Vona vezényletével a párt elnökségéből és parlamenti frakciójából is kiszorították. Dúró Dóra a mostani országgyűlési választáson még a harmadik helyen szerepelt a Jobbik országos listáján, nemrég azonban kitették a parlamenti frakcióból, és mandátumáról való lemondásra is felszólították.

Semmiképpen sem bölcs, kiegyezésre törekvő lépés, ha eltávolítják azt az embert, akit a tisztújító kongresszuson a küldöttek 46 százaléka elnöknek választott volna – kommentálta Toroczkai László kizárását lapunknak Dúró Dóra. A döntés szerinte a Jobbikban lezajlott érték- és irányváltás folyamatának kicsúcsosodását jelenti. Úgy érzi, ezek után számára egyetlen helyes és erkölcsileg vállalható lépés marad: az, ha kilép a Jobbikból.

A párt elnöksége arra emlékeztette Dúrót, hogy az Országgyűlés megalakulásának napján minden jobbikos képviselő külön esküt tett a Szent Koronára, amelyben az alábbi mondat is szerepel: amennyiben a Jobbik elnökségének „kétharmados döntése szerint alkalmatlanná válok, úgy képviselői mandátumomat azonnal visszaadom. Isten engem úgy segéljen.”

Morvai Krisztina, a Jobbikban kegyvesztetté vált EP-képviselő viszont arra kérte Dúró Dórát, hogy az eskü teljes szövegére és szellemiségére figyelemmel ne adja vissza mandátumát az „eltorzult, felismerhetetlen Jobbiknak”. Helyette független képviselőként használja azt a valódi nemzeti érdekek képviseletére, összefogva a többi olyan (egykori) jobbikossal, aki megelégelte a „párton belüli terrort”. Hasonló érvelt Toroczkai László is.

Dúró még nem döntötte el, megválik-e parlamenti mandátumától. Közölte: sok múlik rajta, mi történik azon a zászlóbontó gyűlésen, amit Toroczkai László június 23-ra hirdetett meg Ásotthalomra. Dúró Dóra mindenképpen valós esélyét látja annak, hogy új szervezet alakul. A helyszínen dől el, hogy ennek formája mozgalom vagy párt lesz-e.

Nagy kérdés, hány embert sikerül mozgósítani. Toroczkai és társai tömeges részvételre számítanak, az ellentábor szerint nem eszik olyan forrón a kását. Több jobbikos parlamenti politikus „lemorzsolódásról” és „tisztulásról” beszélt lapunknak, nem pedig pártszakadásról. Egyikük biztosra vette, hogy Toroczkai hiába ért el 46 százalékot a tisztújító kongresszuson, ebben a kiélezett helyzetben jóval kisebb arányban fognak csatlakozni hozzá.

Meglepetés lenne, ha Dúró Dórán kívül más parlamenti képviselő is elmenne a zászlóbontásra (és ezzel befejezettnek nyilvánítaná jobbikos pályafutását). A Magyar Hírlapnak adott minapi nyilatkozata szerint Toroczkai számít például Apáti István és Volner János támogatására, miközben mindkét politikus állítja: esze ágában sincs elhagyni a Jobbik parlamenti frakcióját.

Czene Gábor