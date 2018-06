Sörreform: Dobd a C-t!

Az egész gyártási folyamatra kiterjedő megoldás nyerte a Heineken Hungária Dobd a C-t! elnevezésű innovációs versenyének döntőjét.

Dobd a C-t! címmel hirdetett innovációs versenyt Európa egyik legnagyobb, Magyarországon is jelentős gyártókapacitással rendelkező sörgyártója a termelési folyamatokhoz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére (a megméretés elnevezésében a C a szén vegyjelére utal). Az angol nyelvű, egy kidolgozási és egy prezentációs szakaszból álló, egyetemisták és főiskolások részére meghirdetett verseny döntősei a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és Trash Art kiállításon mutatták be ötleteiket a kutatókból, oktatókból és vállalati szakértőkből álló zsűri előtt.

A versenyt Szabó Blanka, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója, illetve a CEU-s Szabó Dániel közös projektje, a „360⁰-approach” nyerte, amely a sörgyártás összes részterületét és teljes folyamatát lefedve, a szabványoktól az alapanyag-előállításon át a szállítmányozásig mindent újragondolva kínál radikális üvegházgáz-csökkentést és költségmegtakarítást. Meggyőző előadásukban felhívták a figyelmet az újrahasznosítás kihívásaira is, kutatásaik alapján ugyanis a magyarok jelentős része csak alkalmanként, vagy soha nem gyűjti szelektíven a hulladékot. Az általuk kidolgozott megoldás nem csupán drasztikusan csökkentené a vállalat szén-dioxid kibocsátását, de jelentős költségmegtakarítást is jelentene, illetve arra ösztönözné a vásárlókat, hogy minél több üveget váltsanak vissza - írják.

- Azért is támogatom az ehhez hasonló kezdeményezéseket, mert a nagyvállalatok szén-dioxid kibocsátása egy olyan téma, amelyre sokan csak legyintenek, gondolván, hogy úgy sincs beleszólásuk. De itt most azt láttuk, hogy a Heinekennél tényleg meghallgatják a fiatalok véleményét - mondta a zsűri munkájában részt vevő Ürge-Vorsatz Diána. A CEU professzora szerint a pályázat arra példa, hogy az Y- (1980 és 1999 között születettek) és Z-generáció (2000 után születettek) bevonásával olyan újszerű, innovatív megoldások kerülhetnek felszínre, amelyeket nem feltétlenül tudnának maguktól reprodukálni a nagyvállalatok vezetői.

A győztes elképzelés olyannyira meggyőzte a szakembereket, hogy a nyertes páros a fődíj, az amszterdami utazás után részt vehet projektjük tényleges megvalósításában, vagyis a zöld projekt vállalati bevezetésében is.

H. M.