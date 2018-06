Ülni fog Sopronban a Depeche Mode

Sopron huszonhatodszor várja a rendezvény sok tízezres közönségét és sztárfellépőit.

Dave Gahan Fotó: AFP/Kamil Krzaczynski

A Depeche Mode első magyarországi fesztiválkoncertjével indít június 26-án, kedden a 26. Telekom Volt Fesztivál, szokás szerint a soproni Lővér Kempingben – közölték tegnapi tájékoztatójukon a fő szervezők, a Sziget Zrt. résztulajdonosai, Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán. A szerda fő húzóneve a brit Hurts, a csütörtöké pedig az Iron Maiden, de a brit veteránok előtt a Telekom nagyszínpadon fellép a The Raven Age és a Skillet is, hajnalban pedig az OTP Bank-Petőfi Rádió nagyszínpadon a norvég Alan Walker csapatja. Aki e napra nem vett jegyet, el is engedheti, hisz mind elkelt. Pénteken például a Hollywood Undeadet, a Limp Bizkitet és Steve Aokit látja vendégül az osztrák határmenti város; szombaton pedig a Clean Bandit és az Avenged Sevenfold a fő név.

Az eseményen a 90 százalékban hazai közönség előtt fellép a magyar fesztiválkaraván szinte összes kiemelkedő alakja, amit kedden Tesco Disco néven 80-as, szombaton pedig Total Dance címszóval 90-es retrobuli színesít. Utóbbin ismét színpadon például Mr. President, Kozsó és az Ámokfutók, Ufo, Náksi és a Happy Gang is. A hamisítatlan művészallűrként a tájékoztató végére beeső efZámbó István idénre egyedi bejárati kapukat tervezett; emellett – a hagyományoknak megfelelően – a fő-főszereplőnek (ezúttal a Depeche Mode-nak) Sopron belvárosában saját padot készít; de ezúttal felavatják a tavaly itt fellépő, majd énekesét elvesztő Linkin Park székét is. A másnaposságot több nappali beszélgetős, civil- és gyerekprogrammal segítik elűzni - az idei kiemelt téma az autizmus -, illetve lesz mozi és a foci-vb 8 mérkőzését is közvetítik.

A napijegy egyelőre 14 ezer, a háromnapos bérlet 33 ezer, a négynapos 37 ezer, az ötnapos bérlet pedig 55 ezer forint, de diákoknak jár kedvezmény. A fizetés készpénzmentes: félretett pénzünktől csak a karszalagba épített chip vagy valamely érintésmentes kütyü révén szabadulhatunk meg.

A szervezők idén ismét rekordszámú, körülbelül 150 ezer – napi átlag 30 ezer – látogatót várnak, ami már-már közelíti a befogadóképesség napi 35 ezres határát. Fülöp Zoltán tájékoztatása szerint eddig ötödével több napijegyet adtak el, mint tavaly, így reméli, hogy nyereséggel zárnak.

Marnitz István