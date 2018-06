Hírzárlat Varsóban

Lengyelországban hetek óta a Jog és Igazságosság (PiS) kormánypárt elnöke, Jaroslaw Kaczynski egészségi állapota a téma.

Bár Jaroslaw Kaczynski nem tölt be közjogi méltóságot, az államfő Andrzej Duda, a kormányfő pedig Mateusz Morawiecki, az ország eszmeiségét a kormánypárt elnöke határozza meg, ő hazája messze legbefolyásosabb embere. Ő dönt arról, ismét Dudát indítsák-e elnökjelöltnek, amint tavaly Kaczynski határozott arról is, hogy ne Beata Szydlo maradjon a miniszterelnöki bársonyszékben. Szintén a kormánypárt első embere áll az úgynevezett igazságügyi reform és egy sor demokráciaellenes intézkedés mögött.

Május elején rutinszerűnek mondott beavatkozást hajtottak volna végre Jaroslaw Kaczynskin. A hivatalos, a Jog és Igazságosság politikusai által hangoztatott verzió szerint a 69 éves politikus még 2017-ben, hegymászás során sérült meg. Hogy bizonyságát is adják ennek: Kaczynskit több ízben mankóval fotózták.

Csakhogy már a tavalyi év óta olyan értesülések láttak napvilágot orvosi és diplomáciai körökben, hogy ennél sokkal nagyobb a baj: Kaczynski pártelnököt rákkal, egyes hírek szerint hasnyálmirigyrákkal kezelik. Feltűnő, hogy amikor Lengyelország legbefolyásosabb politikusát május 4-én a varsói katonai kórházban vizsgálták, nem az ortopédián, hanem a nyelőcső-, gyomor- és bélproblémákkal foglalkozó osztályon vizsgálták lesipuskás fotósok felvételei szerint.

Sokan sejtelmesnek találták azt is: röviddel azelőtt, hogy felvették volna a kórházba Kaczynskit, Varsó Zoliborz nevű negyedében található otthonában látogatta meg őt Grzegorz Gielerak, a katonai kórház igazgatója. Meglehetősen szokatlan eljárás ez egy rutinszerűnek mondott beavatkozás előtt. Gielarak azzal indokolta a váratlan látogatást, hogy – mint mondta – Kaczynski édesanyja, a 2013-ban elhunyt Jadwiga kezelése óta jó barátság fűzi a kormánypárt elnökéhez.

Jaroslaw Kaczynski május 8-án feküdt be a kórházba, azóta egyetlen alkalommal sem jelent meg a nyilvánosság előtt. Egészségi állapotával kapcsolatban teljes hírzárlatot rendeltek el. A Gazeta Wyborcza című lap mindenesetre úgy értesült, hogy az állítólagos térdműtétre mind a mai napig nem kerítettek sort. Piotr Misilo liberális parlamenti képviselő május 30-án a varsói törvényhozásban, a szejmben tette fel a kérdést: igaz-e a hír, miszerint Kaczynski hasnyálmirigyrákban szenved. „Lengyelországnak joga van tudni, milyen az egészségi állapotnak örvend az az ember, aki az országot de facto kormányozza” – közölte.

Beate Mazurek, a PiS szóvivője szerdán ismételten kijelentette, hogy Kaczynskinek kizárólag térdproblémái vannak, s „néhány nap múlva visszatér az íróasztalhoz”. A német Süddeutsche Zeitung által megkérdezett térdspecialista azonban az egész eljárást igencsak különösnek tartja. „Még ha Kaczynski térdprotézist kapott is, nyolc nap múltán már megkezdhette volna a rehabilitációt, a titoktartást pedig semmi sem indokolná”. Sajátságos azonban az is, hogy a kórházból sem közöltek egyetlen felvételt sem. Amikor 2017 februárjában Beata Szydlo akkori kormányfő autóbalesetet szenvedett, négy nappal később már fotón mutatták, amint Kaczynski virágcsokrot adott át neki. Pawel Wronski publicista szerint az egész ügy azt mutatja, hogy Varsóba visszatértek a régi idők. Utalt arra, hogy a hivatalos kommunikáció szerint röviddel halála előtt Leonyid Brezsnyev, Jurij Andropov és Konysztanytin Csernyenko is „enyhe megfázással” küzdött.

Kaczynski távollétének komoly politikai következményei vannak. Lényegében leállt a Brüsszel és Varsó közötti párbeszéd a lengyel igazságügyi reform miatt, amelynek nyomán megindult az országgal szembeni a nukleáris opciónak is nevezett 7-es cikkely szerinti eljárás. Más törvényjavaslatok elfogadását is felfüggesztették. Mint a Süddeutsche Zeitung megjegyezte, Morawiecki kormányfő még a lengyel posta vezetőjét sem válthatja le Kaczynski jóváhagyása nélkül.

Az utódjelölteket találgatják A Gazeta Wyborcza, illetve a Polityka című lap már azt találgatja, ki lehet az elnök utóda. Bár hivatalos funkciója nincs, befolyása felbecsülhetetlen. Feltételezések szerint az új pártelnök egyik legfőbb bizalmasa, Joachim Brudzinski belügy-, vagy Mariusz Blaszczak védelmi miniszter lehet. A Wyborcza olvasói azonban azt remélik, Kaczynski után szétesik a lengyel kormánypárt.

Rónay Tamás