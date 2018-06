Populista győzelem Ontarióban

A populista Doug Ford által vezetett, magát Progresszív Konzervatív Pártnak nevező politikai erő nyerte meg Kanada legnépesebb tartományában a választásokat a tévécsatornák felmérései szerint.

A CBC News a 124 fős tartmányi törvényhozásban 76 helyet prognosztizált a konzervatívoknak, 39-et pedig az Andrea Horwath vezette, baloldali Új Demokrata Pártnak. A mélyen leszakadva a harmadik helyre szorult liberálisok vezetője, Kathleen Wynne, aki 2013 óta volt Ontario kormányfője – a tartomány első női, ugyanakkor első nyíltan leszbikus miniszterelnöke –, bejelentette, hogy lemond pártvezéri hivataláról.

„Visszavettük Ontariót” - jelentette be büszkén az 53 éves pártvezér, akinek a sikere másfél évtizeden át tartó liberális kormányzásnak vetett véget az Egyesült Államokkal szomszédos, Torontót is magában foglaló tartományban. Ford szerint Ontarióban most „üzletnyitás”, gazdasági növekedés, sőt felvirágzás várható.

Az, hogy a konzervatívok a jelek szerint a vártnál jóval nagyobb arányú győzelmet arattak, és hogy a katasztrofálisan szereplő liberálisok az új demokratákkal szemben is nagyon érzékeny szavazatveszteségeket szenvedtek el, meglehetősen rossz előjel a kanadai liberálisok számára, akik Justin Trudeau miniszterelnök vezetésével a jövő évben esedékes választásokon ismét szeretnék elnyerni a kormányzás jogát.

Ontarióban él a 36 millió lakosú kanadai egyharmada. A tartomány az ország gazdasági motorja. Eladósodottsága a szuverén államok alatti szinten talán a világ legnagyobb adósságának számít: 350 milliárd kanadai dollárra rúgott márciusban, ami 272 milliárd amerikai dollárnak felelt meg.

Elemzők szerint a mostani választási eredmény az üzleti szektor számos szempontját tükrözi, így például azt, hogy állítsák meg végre a minimálbérek folyamatos emelkedését, hozzanak az energiaárakkal kapcsolatos intézkedéseket, illetve legfőképpen hogy csökkentsék az adókat.

Doug Fordnak – aki eddig városi tanácsnoki tisztségnél komolyabb közhivatalt még soha nem töltött be - a választási kampányban megmutatkozott szókimondó, időnként kifejezetten harcias stílusát a média gyakran hasonlította Donald Trumpéhoz. Az viszont lényeges különbség a repubikánus párti amerikai elnökhöz képest, hogy Ford igyekezett olyasmiket mondani, amit szívesen hallgattak a torontói elővárosok nagy tömbökben élő bevándorló lakosai.

„Bizonyos mértékben átcsordult a populizmus az Egyesült Államokból” - idézte a média az egyik kanadai politikai elemzőt.

K. J.