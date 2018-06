Összeomlás jöhet a Brexit után

Látszólag teljes a tanácstalanság a britek uniós kilépésével kapcsolatban a brit kormánynál. Egy hangfelvétel megerősíti, Theresa May kabinetje valóban nem tudja, hogy a Brexit milyen következményekkel jár. Külügyminisztere, Boris Johnson ugyanis egy titokban felvett hanganyag tanúsága szerint azt közölte, „számolni kell azzal, hogy teljes összeomlás következik majd”.

Johnson még a 2016 júniusi népszavazás előtt a kilépés mellett kardoskodott, most már azonban igencsak tart annak negatív következményeitől. A Guardian által megszerzett hangfelvétel szerint a brit diplomácia vezetője egyenesen „Brexit-összeomlásról” beszélt. A konzervatív politikusokkal folytatott megbeszélésein azonban óva intett a pániktól. Utalt arra, a kormánynak meg kell őriznie hidegvérét a nyilvánosság előtt, s szerinte a végén „úgyis minden rendben lesz”.

Johnson kifejtette, a Brexit-tárgyalások egy idő után elérik „az igazság pillanatát”, ami azt jelenti, hogy onnan már nem lesz visszaút. Mindazonáltal megvan az esélye annak, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy a kabinet szeretné. Ezért Theresa May kormányfő az eddigieknél is konfrontatívabb politikát folytat majd Brüsszellel szemben. A briteknek 2019 márciusában kellene elhagyniuk az Európai Uniót. Ám a számos nyitott kérdés miatt 2020 végéig átmeneti időszakot biztosítottak. Ez idő alatt Londonnak tartania kell magát az EU szabályaihoz, de továbbra is az uniós belső piac és a vámunió részese marad. Továbbra is megoldatlan kérdés azonban, hogy az átmeneti időszak után milyen vámszabályok lépnek érvénybe a kétoldalú kereskedelemben. Johnson azt is elmondta, mennyire „csodálja” Donald Trump amerikai elnököt. „meggyőződése szerint „az őrültség mögött egy terv áll”.

A brit kormány csütörtökön ismertetett javaslatcsomagja szerint Nagy-Britannia "korlátozott ideig" még tartaná magát az Európai Unió vámuniójának szabályrendszeréhez, ha a brit EU-tagság megszűnése utáni átmeneti időszak végéig nem sikerülne végleges megállapodást elérni a jövőbeni kétoldalú kereskedelem vámszabályozásáról.

R. T.