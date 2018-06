Kézilabda - Ötgólos magyar siker Szlovéniában

A magyar férfi kézilabda-válogatott 29-24-re legyőzte Szlovénia csapatát az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének szombat esti első mérkőzésén, Koperben.

A két csapat 25. alkalommal találkozott egymással: egy döntetlen és 12 szlovén siker mellett immár a magyarok is 12 győzelemnél tartanak.

A visszavágót szerdán 19 órától rendezik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári, német-dán közös rendezésű világbajnokságra.

Eredmény, férfi vb-selejtező, 1. mérkőzés:

Szlovénia-Magyarország 24-29 (14-13)



gólszerzők: Kavticnik 7, Zarabec 4, Mackovsek, Cingesar 3-3, Blagotinsek, Janc, Dolenec, 2-2, Gaber 1, illetve Bóka, Bodó, Lékai 6-6, Nagy L., Balogh Zs. 3-3, Bánhidi 2, Ilyés, Ligetvári, Sipos 1-1

Némi meglepetésre nem teltek meg teljesen az Arena Bonifika lelátói, a magyar szurkolók viszont mindkét, számukra fenntartott szektort megtöltöttek.

A magyar csapat hiányzóihoz - Jamali Iman, Császár Gábor, Faluvégi Rudolf és Borbély Ádám - a mérkőzés napján csatlakozott Bartók Donát és Országh Ádám, előbbit egészségi, utóbbit taktikai okok miatt hagyta ki a keretből Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány.

Az előző világbajnokságon bronzérmes szlovénok lendületes támadásai mellé rendkívül kemény védekezés társult, így a vendégek öt perc után tudták megszerezni első góljukat (3-1). Lékai Máté és Balogh Zsolt is kihagyott egy-egy hétméterest, de a kipattanót mindketten értékesítették. Időközben némileg megnyugodtak a magyarok, felvették ellenfelük tempóját, és Mikler Roland védéseinek is köszönhetően felzárkóztak (6-5).

A dán játékvezetők jóval többet engedtek a hazaiaknak, a vendégcsapat rendkívül sok időt töltött emberhátrányban, de elszántságát ez sem törte meg. Ilyés Ferencet két kiállítása után tartalékolni kellett, Bánhidi Bencét pedig azonnali piros lappal kizárták.

A magyarok mindezek ellenére minden játékelemben egyenrangú partnereivé váltak a szlovénoknak, a 26. percben sikerült is egyenlíteniük (12-12), de a hajrában ismét többet hibáztak, így a szünetben egy góllal a házigazdák álltak jobban (14-13).

A második félidő elején sem változott a mérkőzés képe, a vendégeknek az ellenfél mellett az egyenlőtlen feltételekkel is meg kellett küzdeniük, a 37. percben Sipos Adriánt is elveszítették harmadik kiállítása miatt.

A 42. percben vezettek először a magyarok (18-19), hamarosan pedig már kettő volt a különbség (20-22). Ebben az időszakban kimondottan összeszedetten, lendületesen és ötletesen játszottak a vendégek, és az 52. percben ismét növelték az előnyüket (23-26). Elsősorban csapatként teljesítettek kiválóan, de ehhez nélkülözhetetlen volt Nagy László, Székely Márton, Bóka Bendegúz és Bodó Richárd remek egyéni teljesítménye.

A hazaiak a hajrában 13 percig nem szereztek akciógólt, a magyarok taktikusan őrizték, sőt tovább növelték előnyüket, és végül nagy meglepetésre öt találattal győztek.

A világbajnokságot január 9. és 27. között rendezik Berlinben, Hamburgban, Münchenben és Kölnben, illetve Koppenhágában és Herningben. A torna győztese kijut a tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek az olimpiai selejtezőn.

A kvalifikáció következő állomása a 2020-as, immár 24 csapatos norvég-svéd-osztrák közös rendezésű Európa-bajnokság lesz, amelynek győztese részt vehet az ötkarikás játékokon, a további két legjobb helyen végző együttes - amely korábban még nem szerzett részvételi jogot az olimpiai kvalifikációs tornára - szintén ott lehet a selejtezőn.

Dánia és Németország csapata házigazdaként, Franciaország címvédőként automatikusan tagja a vb-mezőnynek, és kijutott már Spanyolország, Angola, Egyiptom, Tunézia, Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia, a Koreai Köztársaság és Japán is. A kilenc európai párharc győztesén kívül még a Pánamerikai Bajnokság három dobogósa indulhat a tornán.