Program védi az úszópalántákat

Új gyermekvédelmi programot dolgozott ki a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ), a szöveg már olvasható a szervezet honlapján, de részletes bemutatását csak június 19-én tervezik. A program újdonsága, hogy a versenyszerűen sportoló gyerekek és fiatalok, a szüleik és a velük foglalkozó edzők számára is magatartási kódexet tartalmaz, amely felsorolja az egymással szemben elfogadott és javasolt beszédmódot, hozzáállást és tetteket. A kódex betartatására jelzőrendszert épít ki a szövetség, másrészt az erőszak minden formájának megszüntetését külön csapat segíti a szervezetben.

Hasonló anyag összeállítására eredetileg Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség akkori elnöke kérte fel Herczog Mária szociológust 2016 tavaszán, az úszóválogatott szexuális erőszak miatt botrányba keveredett és lemondott szövetségi kapitánya, Kiss László távozása után. A gyermekjogok legismertebb hazai szakembere a napokban úgy fogalmazott lapunknak, hogy az anyagot elkészítette, de az úszó szövetségben Bienerth Gusztáv elnökké választásával a kérdés lekerült a napirendről. Amint azt Danks Emese, a MÚSZ gyermekvédelmi felelőse a Népszavának most elmondta, valójában már ebben az időben is kapcsolatban állt egymással az akkor még az ő vezetése alatt működő UNICEF Magyarország budapesti irodája és a szövetség, de a program kidolgozását csak Wladár Sándor elnökké választása után vették elő komolyan, ma pedig már ő is a MÚSZ rendszerében dolgozik.

A sportoló fiatalokkal szemben elkövetett erőszak elleni eredményes fellépésért nem sokkal a magyar botrányok után, 2017-ben az Európa Tanács is harcot indított. Pro Safe Sport nevű kezdeményezésükben is több magyar szakember vesz részt. Egyikük épp Herczog Mária, aki szerint a program képzési csomagja elkészült, reményei szerint hamarosan Magyarországra is eljut. Brüsszelben dolgozó munkatársunk, Halmai Katalin információi szerint a sportoló gyerekekkel szembeni erőszak vagy szexuális zaklatás elleni kampány idén április elején kezdődött, az UEFA és a FIFA támogatja a kezdeményezést. A felhíváshoz és a programokhoz kormányok, sportszövetségek, szervezetek, sportolók és edzők is csatlakozhatnak.

Gulyás Erika