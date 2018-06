Nincs magyarázat a rejtélyes betegségekre

A kubai hatóságok közlése szerint továbbra sincs magyarázat arra, milyen támadás érte az Egyesült Államok havannai nagykövetségének munkatársait.

A kubai külügyminisztérium szerint semmiféle hiteles elméletet sem sikerült találni arra, mi történt a diplomatákkal, így semmi sem indokolja az amerikai kormány ellenlépéseit sem. Washington havannai diplomáciai testületének több mint a felét vonta ki a kubai fővárosból a megmagyarázhatatlan esetekre adott válaszként. Egyúttal 15 kubai diplomatát utasítottak ki az Egyesült Államokból. Havanna biztosította az Egyesült Államokat arról, hogy továbbra is együttműködik hatóságaikkal a helyzet tisztázásáért.

A rejtélyes esetek 2016 végétől 2017 nyaráig történtek. A nagykövetség több munkatársa megmagyarázhatatlan zajokról számolt be. Komoly fejfájásra, hallási problémákra panaszkodtak, illetve más szimptómák is jelentkeztek náluk. A legutóbbi rejtélyes esetről május 29-én számoltak be.

Hasonló esetekről számoltak be legutóbb Kínából is. Az Egyesült Államok pekingi nagykövetsége pénteken közölte, hogy különös megbetegedések történtek.