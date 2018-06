Az elmúlt két év alatt harminc százalékkal emelkedtek a magánrendelőkben az árak.

Évente három-négyezer forinttal drágulnak a magánorvosi szolgáltatások – derül ki az UNION Biztosító saját adataiból. Míg az üzleti egészségbiztosítás keretében térített ellátásokért 2016-ban átlagosan 17 800 forintot, tavaly már 19 300 forintot, idén pedig már átlagosan 23 000 forintot fizettek az ügyfeleik.

Akik nem a biztosítás keretében - veszik igénybe ugyanezeket a szolgáltatásokat, azoknak az ilyen orvosi vizitek díja eléri a 20-25 000 forintot. Ez két év alatt közel 30 százalékos díjemelkedést jelent. Egy kisebb szűrőcsomag átlagára ugyanezen idő alatt 40-ről 50 ezer forint körüli összegre emelkedett. Mindennek a hátterében a megnövekedett magánellátási igénybevétel és a legjobb szakemberekért folytatott szolgáltatói versengés egyaránt szerepet játszik.

Az UNION Biztosító adatai szerint a bőrgyógyászati, a nőgyógyászati, az ortopédiai, a gasztroenterológia és különböző laborvizsgálatok a leggyakrabban keresett fizetős ellátás.

A cég felmérése szerint, bár jelenleg az alkalmazottak mindössze nyolcada kap egészségbiztosítási juttatást munkáltatójától, az érintettek többsége fontosnak tartja, hogy cafetéria része legyen az egészségbiztosítás is. Az egészségbiztosítások 95 százalékát vállalatok kötik Magyarországon. Ennek oka - az adómentességen túl - az is, hogy a csoportos biztosítások díja lényegesen kedvezőbb. Ebben a szegmensben egy várakozás nélküli járóbeteg-ellátást, diagnosztikai- és laborvizsgálatokat, valamint kisebb műtéteket is felölelő csomag betegút szervezéssel és tanácsadással már akár fejenként 5-6 ezer forintos havidíj mellett is elérhető.