Nem is mindig meglévő anyajegyből alakul ki a melanoma

Az anyajegyek méretében, alakjában tapasztalt változások mellett a bőrön újonnan megjelenő foltokra, kinövésekre és egyéb elváltozásokra is figyelni kell, hogy a melanomát idejében kiszűrjük, ezért a teljes testfelületet javasolt alaposan átvizsgálni - mondta dr. Rózsa Annamária bőrgyógyász, az Anyajegyszűrő Központ orvosa.

A melanoma a bőrben lévő pigmentsejtekből kiinduló rosszindulatú daganat, ezért nemcsak a meglévő anyajegyekben alakulhat ki, hanem bármilyen újonnan megjelent festékes elváltozás esetén is. A Journal of the American Academy of Dermatology folyóiratban közölt korábbi kutatás szerint, a vizsgált 20126 melanomás eset 70.9 százalékában új elváltozásként jelentkezett és csak 29.1 százalékból meglévő anyajegyből alakult ki a daganatos elváltozás.

Önvizsgálat nélkül rosszabbak az esélyek



A melanoma gyorsan terjeszkedő, agresszív bőrdaganat, a túlélési esélyek akkor a legjobbak, ha korai stádiumban, még mielőtt áttéteket okozna, felfedezik. Ennek érdekében a bőrt fontos rendszeresen otthon is ellenőrizni. Havonta egyszer alaposan vizsgáljuk át a teljes bőrfelületet, a nehezen elérhető területekhez, mint például a hátunk, kérjünk segítséget. Ilyenkor ne csak az anyajegyeket ellenőrizzük, hanem arra is figyeljünk, hogy jelent-e meg bármilyen új elváltozás, folt, kinövés.

Rendszeres szűréssel csökkenteni lehet a melanoma miatti halálozást

Illusztráció: AFP

2014-ben, az Egyesült Államokban 76665 embernél diagnosztizáltak melanomát. 9324 eset végződött halállal. Dr. Rózsa Annamária szerint mindez azért különösen elszomorító, mert ma már olyan korszerű technológia áll rendelkezésre az anyajegyszűrésben, amivel a beteg teljes testfelületéről digitális képeket lehet készíteni. A szoftver képes az előző vizsgálat képével összevetni a bőr aktuális állapotát, így garantált, hogy az anyajegyekben történt változások mellett a legkisebb új folt sem marad észrevétlen. A teljes testtérképes anyajegyszűrést évente-félévente ajánlott elvégeztetni. És fontos a bőrtípusnak megfelelő napvédelem, a leégés elkerülése is.