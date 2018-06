Hosszú oldal - Marketingesek

Azért írok neked, mert most Budapesten keresünk vezetőt egy 2-5 éves nemzetközi projekthez, és gondoltam rád ezzel kapcsolatban – írja Dávid, akiről fogalmam sincs, kicsoda. Fiatalnak tűnik és elszántnak. "– Letudnád (sic!) írni nekem a számodat?” Roppant érdekes, én, ha Tom Hardyt nem számítjuk, sosem szoktam teljességgel ismeretlen emberekre gondolni, de egye fene, kedvesen megkérdezem, mégis mért pont énrám gondol ilyen erősen.

„Mivel láttam, milyen területeken vagy, ezért gondoltam rád.” A Facebook-oldalam privát, így nyilvánvalóan nem láthatott semmiféle területeket, de most már dafke bővebb információt kérek. „Egy 2-5 éves nemzetközi projektről van szó, amiben 14 ország érintett, és most Budapest is. Kelet-európai régióban a világ legnagyobb internetes kereskedelmi vállalkozásának a bevezetéshez és lebonyolításához keresünk megbízható vezetőt. Azért is írtam, ha gondolod, beszéljünk telefonon és majd meglátod van-e olyan része, ami aktuális vagy amiben tudunk együtt dolgozni.” Nem árulok zsákbamacskát, és jófej módon, anélkül, hogy jelezném: Budapest nem ország, megírom Dávidnak, hogy másfél évtizeddel ezelőtt már szereztem némi gyakorlatot a nagy nemzetközi projektek lebonyolításában, csak épp már akkor sem tudtam elég erősen gondolni ismeretlenekre, így a milliárdos üzletem meghiúsult. Sok sikert kívánok az üzletéhez, mire azt írja:

- Szívesen!

És nyilván már akkor is gyanút kellett volna fognom, amikor János teljesen ismeretlenül írt, hogy szeretne meghívni egy vidéki rendezvényre, ahol egészséges termékeket próbálhatok ki.

A lehető legbarátságosabb hangnememben írtam vissza, hogy elnézését kérem, de egyrészt ismerem a cége termékeit, és eszem ágában sincs üzletet építeni, másrészt talán elkerülte a figyelmét, hogy Budapesten élek. Egyébként sem igazán látom azt a helyzetet, hogy egy hatvanas, ismeretlen férfi kedvéért elutazom 250 kilométerre tablettákat kóstolni, meg hát elég elfoglalt is vagyok.

János hó végén visszatért, hogy udvariasan invitáljon egészséges termékeket kóstolni, valamint meghallgatni a kórust, amelyben énekel. Értetlenkedésemre hozzátette: hiszen a múltkor azt mondtam, csak a távolság a gond, amúgy érdekel az üzlet. Amikor ezt tagadtam, jelezte: bemásolja, hogy ezt írtam. Sajnos a szembesítés nem sikerült. Nem talált ilyen mondatot.

Immár határozottabban jeleztem: sem a terméke, sem az üzlete nem érdekel, és higgye el, tényleg nagyon elfoglalt vagyok mostanában. Ekkor János passzív-agresszív taktikára váltott: a jelenleg fogyasztott termékeim nem jók, de hát majd magam is rájövök, akkor aztán ne mondjam majd, hogy ő nem szólt.

János ma küldött egy szelfit a budapesti rendezvényről, s immár tegezve engem, megírta: bánhatom, hogy kihagytam ezt, én, aki mindig olyan szörnyen elfoglalt vagyok. Így, gúnyosan. Felvetettem, hogy akár abba is hagyhatná a nyomasztásomat, elvégre még mindig nem ismerjük egymást, mire kijelentette, hogy MINDKETTEN TUDJUK, mi lesz az eredménye annak, hogy ennyit dolgozom. Udvariasan elköszöntem Jánostól, és letiltottam.

Csepelyi Adrienn