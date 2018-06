Áttörést remélnek

Hétfői közlések szerint nem csekély az esély az áttörésre Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető mai találkozóján.

Tegnap jól haladtak a tárgyalások Szingapúrban az amerikai és az észak-koreai tárgyalóküldöttség között. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter nélkül azt közölte, sikeresebbek voltak annál, mint amire előzőleg számítottak, mert Észak-Korea elfogadta az Egyesült Államok által felkínált biztonsági garanciákat a nukleáris leszerelés esetére. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a mai szingapúri csúcstalálkozón hamar dűlőre jut egymással a legfontosabb kérdésekben Trump és Kim.

Szingapúrban valósággal megbénult az élet a rendkívüli biztonsági intézkedések miatt. Az Ázsia délkeleti részén található városállamban ma rendezik meg a várva várt csúcstalálkozót Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető között. A rendőrség már napokkal ezelőtt lezárt egy sor utcát, vasárnap óta azonban még rosszabb a helyzet, ekkor ugyanis már mindkét tárgyalóküldöttség megérkezett.

Az amerikai elnök gépe, az Air Force One a Paia Lebar-i katonai támaszponton zajlott. Kim Dzsong Un korábban érkezett meg a kínai légitársaság, az Air China gépével. Hivatalosan a csúcstalálkozó egy napig tart. Az amerikai elnök azonban szóba hozta a lehetőségét annak, hogy szükség esetén egy nappal meghosszabbítják.

Mind Trump, mind az észak-koreai vezető sokat vár a találkozótól. Az amerikai elnök meggyőződését fejezte ki, hogy Kim Dzsong Un pozitív jelzést akar küldeni saját népének. Mint fogalmazott, a Koreai-félszigeten fel kell számolni a nukleáris fegyvereket. Szingapúri útját „békemissziónak” tartja. Egyúttal világossá tette azt is, ha a megbeszélések rosszul állnak, kész bármikor felállni a tárgyalóasztaltól. Mint fogalmazott, már „egy percen belül meg tudja mondani”, hogy Kim komolyan elkötelezett-e a nukleáris leszerelésre. Márpedig nem akarja feleslegesen elfecsérelni az idejét – fejtette ki Trump.

Az amerikai elnök a Twitteren azt írta. „Lehetőségünk van arra, hogy igazán csodálatos eredményt érjünk el Észak-Korea és a világ számára, s az az érzése, hogy tudnak is majd élni ezzel a lehetőséggel. Trump egy békenyilatkozat közzétételének lehetőségét is felvetette, amely a Koreai-háború de facto lezárását jelentené.

A legnagyobb ellentétek a nukleáris leszerelés terén várhatóak. Washington azt kívánja elérni, hogy Phenjan mondjon ne nukleáris elrettentő erejéről, csakhogy ez Kim Dzsong Un hatalmának egyik legfontosabb eleme. Az észak-koreai vezető a fokozatos leszerelés híve, bármit jelentsen is ez. Kim a csúcstalálkozó előtt hitet tett amellett, hogy nukleáris fegyvermentessé kell tenni a Koreai-félszigetet, menetrendet azonban nem vázolt fel erre. Azt is elmondta, hogy az amerikai elnökkel a tartós béke lehetőségeiről fognak beszélni. Mint a phenjani média hétfőn közölte, a találkozó során olyan állandó és stabil mechanizmusokról lesz szó, amelyek biztosítják a tartós békét. Emellett más, az Egyesült Államokat és Észak-Koreát érintő fontos kérdésekről is szó lesz. Kim Dzsong Un nukleáris programjának felszámolásáért cserébe tartós biztonsági garanciákat követel az Egyesült Államoktól. Pompeo tegnapi nyilatkozata szerint Washington megadta is ezeket Phenjannak.

Az észak-koreai vezető rámutatott, tudatában van annak, milyen jelentős megbeszélésekről van szó. A szingapúri kormányfővel folytatott megbeszélései előtt kifejtette, az egész világ várja a tanácskozást. Li szingapúri kormányfő pedig azt közölte, ha a megbeszélések sikerrel zárulnak, hazájának a békéért tett erőfeszítései bekerülnek majd a történelembe. Észak-koreai részről a tanácskozáson Ri Jong Ho kül-, No Kvangc Hol védelmi miniszter, valamint húga, Kim Jo Dzsong lesz jelen.

Szakértők különbözőképpen látják a csúcstalálkozó sikerének esélyeit. Ám ha a Sentosa („Béke”) szigetén a Capella nevű luxusszállodában esedékes találkozón nem is történik áttörés, a csúcs akkor is bekerül a történelembe, hiszen eddig még egyetlen alkalommal sem találkozott amerikai elnök észak-koreai vezetővel.

Ferenc pápa kifejtette, imádkozik a megbeszélések sikeréért. Reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások biztosítják a tartós békét a Koreai-félszigeten.

Rónay Tamás