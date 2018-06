Lőw Zsolt Párizsban folytatná

A Paris Saint-Germain labdarúgócsapatánál szeretne dolgozni Thomas Tuchel vezetőedző segítőjeként Lőw Zsolt. A korábbi huszonötszörös válogatott játékos az elmúlt három évben az RB Leipzignél volt pályaedző. Párizsi munkavállalásának lehetősége azt követően merült fel, hogy a francia élklub Tuchelt bízta meg a következő szezonra a vezetőedzői feladatok ellátásával. Tuchel mainzi edzősködése idejéből ismeri Lőwöt (aki 2009-2011 között a játékosa volt), és kinevezése után be is jelentette, hogy a magyar szakembert szeretné maga mellé segítőnek.

Lőw gondolkodási időt kért, majd hétfőn a DigiSport televízión elmondta, hogy végül a váltás mellett döntött.

„Nem volt könnyű, de meghoztam a döntésemet. A párizsi lehetőséget tartottam a legjobbnak szakmailag és a családom szempontjából is, innentől nem az én térfelemen pattog a labda – fogalmazott Lőw, akinek egyelőre élő szerződése van a Leipziggel. Ezért előbb a két klubnak kell megállapodnia egymással a szakember átigazolásáról, ezután kell a párizsiaknak egyezségre jutniuk Lőwvel. - Tuchel nem először hív maga mellé segítőnek. Amikor Dortmundban lett vezetőedző, akkor is engem szeretett volna maga mellé segítőnek, de akkor Ralf Rangnick sportigazgató kérésére maradtam. Később fölmerült Tuchel neve a Bayern München kispadján, akkor is fölvette velem a kapcsolatot, és jelezte, hogy szívesen vinne magával. Fantasztikus szakembernek tartom, aki az edzésen, az ellenfél elemzése során minden információt megad a játékosoknak ahhoz, hogy képesek legyenek legyőzni a következő riválist. Cserébe viszont maximális teljesítményt is vár el. A szakmai tudásáról, felkészültségéről minden korábbi játékosa csak jókat mond."

A magyar szakember hozzátette: már korábban tudatta döntését a lipcsei vezetőkkel, akik nehezen vették tudomásul, ennek ellenére bízik abban, ha maradt is bennük szálka, a két klub megegyezése esetén barátokként válnak el egymástól oly sok közös siker után. Ha a lipcseiek és párizsiak nem jutnának egyezségre, akkor Lőw szerződése továbbra is az RB Leipzig csapatához köti.

A lipcseiek mindent megtettek Lőw megtartásáért, lehetett volna az RB Leipzig, a Red Bull Salzburg és a New York Red Bull vezetőedzője is, ő azonban jelezte, mindenképpen a PSG-t választja.