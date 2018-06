"Magyarország első fekete képviselője" a BBC-n

Magyarország sajátos hírnevet szerzett a világban a keményen "migráns"-ellenes politikájával, most pedig egy fiatal, fekete képviselő azt tevezi, hogy változtat az országról kialakult képen - írja a BBC. Közben itthon a parlament mai ülésén végre letehette a képviselői esküt Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina, amire legutóbb nem sikerült alkalmat találni. Kocsis-Cake Karácsony Gergely mandátumát kapta meg a Párbeszéd-frakcióban.

A British Broadcasting Corporation egyrészt a Népszavának mondottakból, másrészt az Indexben megjelent interjúból szemlézve ismerteti meg olvasóit az 1980-ban magyar anyától, bissau-guineai apától született fiatalemberrel, aki 1976-ban, 18 éves korában érkezett Magyarországra Szenegálon keresztül.

A 2018-as választás is megerősítette, hogy vágynak az új politizálásra a szavazók. Az ellenzéknek áprilisban nem volt egységes víziója, jövőképe, de így is több szavazatot kapott összességében, mint a Fidesz. A Párbeszédnek az a feladata, hogy a következő időszakban előállítsa ezt a közös víziót. Alkalmasak vagyunk erre, hiszen kapcsolatban vagyunk a régi ellenzéki pártokkal, miközben kötődünk az új pártokhoz is. Az a dolgunk, hogy összehozzuk az egységes ellenzéket - vázolta főbb célkitűzéseit Kocsis-Cake a Népszava, illetve Zoltai Ákos kérdéseire válaszolva.

