Magyar animációsok a legjobbak között

Három év után ismét magyar filmet hívott versenybe az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál: Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása indul az animációs filmszakma egyik legfontosabb rendezvényén. A tizenöt perces etűd szinopszisa szerint a műben a nyolcéves Tilda emlékképei elevenednek meg a saját cirkuszukat működtető családjáról. Groteszk, esendő, vágyakozó, szeretetre éhes emberek veszik körül a kislányt. Jelenetről jelenetre tárul fel egy család titkokkal teli múltja. Cirkusz és képzelet, vágy és valóság, bánatból rinocérosz, szexusból sellő. A karakterek átlépik testük határait, a múlt képeiből és egymásból alakulnak, transzformálódnak. A szeretet és a kapcsolódás konstans hiánya keretezi a filmet.

„Szerettem volna egy filmet készíteni az érzelmi kiszolgáltatottságról, több nézőpontból is bemutatva a témát. A családban betöltött szerepek dinamikus változása, ezen belül a nő helyzetének egy konfliktuson keresztül bemutatott átalakulása és annak hatásai érdekeltek. Hogyan lehet a lelki átalakulást képileg ábrázolni, a realitásból kiindulva metaforákon keresztül végigvezetni a nézőt? Ezen kívül dramaturgiailag régóta foglalkoztat a párhuzamos és nem lineális történetmesélés, amire a Sellők és Rinocéroszok több idősíkban játszódó története jó lehetőséget biztosított.” – nyilatkozta a film rendezője, Traub Viktória.

A Sellők és Rinocéroszok forgatókönyvét Gergely Dorka, Traub Viktória és Dus Polett írták, a zeneszerző Chris Allan Tod volt. A film vágói Bacskai Brigitta és Polecsák Lajos,sound designere Vadon Zoltán, producere Dus Polett. Traub Viktória 2006-ban az ESAD animációs szakán Portugáliában, majd 2008-ban a MOME animáció szakán végzett.

CSALÁDI SZEREPEK - A karakterek átlépik testük határait

Nem a Sellők és Rinocéroszok lesz idén az egyetlen magyar film Annecyban: Varga Tímea Még nem és Hegyi Olivér Take Me Please című animációja a diplomafilmes programban, Kelen Bálint Xamarim című kísérlet filmje pedig versenyen kívül mutatja be a fesztivál.

Csákvári Géza